La tarde de este viernes se informó el fallecimiento de Luis Alarcón, actor nacional recordado de la época dorada de las teleseries de TVN y respetado por su experiencia y trayectoria en la TV. Tenía 93 años y murió a causa de un cáncer linfático.

Pese a su extensa carrera y tras icónicos papeles como Baldomero Lillo en Romané (2000) o Pedro José “Chamorro” en La Fiera (1999), su salida de las pantallas no lo dejó contento, así lo expresó en algunas de sus últimas impresiones sobre la televisión.

En 2018, por ejemplo, cuando estuvo en el programa Cadena Nacional, de ViaX, mencionó que se sintió dolido por cómo termino su paso por el canal nacional que lo acogió durante décadas.

“Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato. Pero no soy el único, parece que no tengo de qué quejarme”, expresó. “La realidad es que, bueno son muchos años y no siempre agradecen lo que uno ha trabajado. Ojalá me hubiesen dicho algo, pero nada”.

Por otra parte, el también director de teatro indicó que se sentía preocupado por el estado actual del canal público, agregando que había personas que lo estaban “desmontando”.

“La impresión que tengo es que al canal lo vienen desmontando hace mucho tiempo, por lo menos unos ocho años. Esa es la sensación que tengo yo, que trabajé desde el día uno en TVN. Alguien o alguienes lo están desmontando y lo han conseguido”, afirmó.

Aún así, Alarcón se mostró decepcionado de la forma como le informaron sobre su salida, indicando que ningún directivo se acercó a él para darle las gracias por las casi tres décadas de trabajo en distintos proyectos.

“La gente, no el televidente, la que por la cual uno ha trabajado de repente se olvida el tiempo que ha estado ahí. Desgraciadamente eso no se retribuye, podrían haberme dicho ‘muchas gracias haberte tenido con nosotros trabajando tantos años’, pero ni eso”.

Luis Alarcón y su último juicio sobre la TV

En 2021, fue uno de los últimos momentos en que habló de la televisión chilena y cómo se estaba manejando. Allí manifestó que a pesar de su edad se sentía muy capaz de trabajar en la actuación y apuntó a los cabecillas: “si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores“, dijo en una entrevista con El Mercurio.

“Yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7 (TVN). Los ejecutivos, los productores, me conocían, y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”, agregó entonces.

Asimismo, mencionó que los nuevos mandos en el canal no tenían muchos conocimientos de las figuras emblemáticas. “Con el último (ejecutivo) con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable”, contó.

“Hoy ya no se hacen en los canales, las realizan en empresas externas y eso hizo que se deshumanizaran”, añadió.

Por su parte, Alarcón también explicó la caída de su carrera en TV. “Eso es algo lógico por mi edad. Por supuesto que ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión”, cerró.