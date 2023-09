Fran Maira estuvo en conversación con Claudio Michaux este miércoles, en donde analizó su salida de Gran Hermano. En este sentido, Francisca reveló que su familia la traicionó e incluso votaron por ella para que dejara el encierro.

Así le indicó en el React de la producción, asegurando que miembros de su clan familiar armaron grupos para votar por ella. En total habrían sido 4.000 personas.

“Cuando ya salí mi familia me dijo ‘pucha Fran, queríamos decirte que hicimos un grupo como de 4.000 personas para votar por ti’. Que yo me fuera de la casa”, expuso.

“Fueron mi papá, mamá amigas, formaron un grupo gigante. Ellos encontraban que ya no me convenía, y bueno esas 4.000 personas deben haber influido en el 88%. Entonces se preocuparon y dijeron ‘pucha, ya quizás esto no le va a beneficiar tanto"”, agregó.

Tras eso sostuvo entre risas: “Mi familia me traicionó oye, fueron parte de esto. Todo lo voy a subir a Instagram más rato”.

Francisca y ‘traición’ de su familia

Hay que señalar que Francisca dejó Gran Hermano luego de un fin de semana de ‘terror’ en el programa.

Esto debido a que tuvo conflictos con otras dos competidoras, Constanza y Jennifer, los cuales incluso estuvieron cerca de llegar a los golpes.

En algunas entrevista, la también emprendedora aseguró que está dispuesta a postular a regresar al programa, por medio del repechaje.