María Eugenia “China” Suárez no está para nada contenta con la prensa argentina, luego de que se insinuara que tendría un romance con un hombre de más de 60 años.

La noticia salió del empresario Guillermo Cóppola, quien fue invitado al programa Intrusos, donde no entregó mayores detalles, excepto que la actriz había cambiado la “juventud por la experiencia”.

Suárez, quien recientemente terminó su relación con Rusherking (22), respondió a través de redes sociales.

“En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un hombre de 60 años”, explicó “China” Suárez.

“No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’“, añadió.

“Dejen en paz a la gente”, pidió la intérprete, que agregó que una vez más se está poniendo “a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”.

“Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”, sentenció.

“¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire”, cerró.

¿Qué dijeron sobre “China Suárez” y su supuesto novio de 60 años?

En el programa, la conductora Marcela Tauro, afirmó que le había preguntado a Cópolla, quién es el nuevo novio de La China Suárez, a lo que el hombre le dijo que no le podía decir.

“Pasó así: nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: ‘¿A que no sabés con quién está saliendo la China?’. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas, empezamos: ‘¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años? Vos, Guillermo, dijiste ‘tiene casi 60 años"”, recordó Tauro sobre su conversación “China” Suárez.

El empresario, en tanto, aseguró que “me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. Si no estoy seguro, menos. Es un rumorcito”.

“Si llegamos a tener la información exacta, la decimos”, prometió también.

“China Suárez” está soltera

A principios de abril, y luego de 10 meses de relación, la argentina confirmó el término de su romance con el cantante urbano Rusherking.

De hecho, ambos artistas compartieron mensajes de despedida en sus redes sociales, donde evidenciaron que se trató de una decisión de común acuerdo y que la situación entre los dos sería amigable.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, escribió en Instagram.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró.