Durante la noche del miércoles, la boyband estadounidense Backstreet Boys se presentó Viña del Mar para repasar sus más grandes éxitos, sin embargo, un video del integrante Nick Carter acabó levantando sospechas respecto a un supuesto playback en la presentación.

Carter compartió un video desde el escenario del Estadio Sausalito en uno de los momentos más eufóricos de la noche, específicamente cuando la banda cantaba uno de sus mayores hits, “I Want It That Way”.

En el video, Nick sonríe a la cámara mientras camina por el escenario a la vez que canta el último coro del tema musical. Durante unos segundos, AJ McLean también mira a la cámara mientras canta y da una sonrisa al público.

Es entonces que Carter sale de escena para enfocar al público expectante entre gritos y cantos. Sin embargo, un hecho llama la atención en el video, debido a que por momentos se escucha la voz de Carter cantando en un tono diferente a lo que se escucha en los parlantes, como si su voz y la pista estuvieran separadas.

De todas formas, en el video prima la nostalgia por el tema lanzado en 1999, donde a más de 20 años del hit, el público que llena el estadio grita y corea el tema con emoción.

“Se siente como si fuera solo ayer cuando empezamos a cantar esta canción junto a ustedes. Gracias por todo el amor”, escribió Nick junto al video.

Horas antes del show, fanáticos del grupo divisaron a la banda en Santiago, donde detectaron a AJ McLean y Brian Littrell recorriendo unas galerías de Santiago centro, cercanas a La Moneda.

Mientras paseaban, algunas fans los reconocieron y se acercaron para tomarse fotos y registrar el inesperado encuentro. Así lo demuestra un registro que circula en redes sociales.

Backstreet Boys se ha presentado en múltiples ocasiones eh Chile y, antes de su presentación en Viña, su último show en tierra nacional ocurrió en el Festival de Viña del Mar en 2019.

También se presentaron en la edición del festival de 1998, cuando en pleno apogeo de su carrera pisaron la Quinta Vergara, causando furor entre sus fanáticas.