Este martes el cantante de reggaetón Daddy Yankee abrió lo que se espera sean tres conciertos en el Estadio Nacional en el marco de su gira de despedida, sin embargo, contra todo pronóstico, el espectáculo se convirtió en un completo caos.

Esto ya que varias personas se saltaron los cordones de seguridad y vulneraron los accesos del show con el fin de obtener mejores ubicaciones e incluso ingresar al recinto a pesar de no tener entradas.

Quienes resultaron más molestos fueron los que no lograron entrar y otros que se vieron obligados a evacuar el lugar, entre ellos se encontraba la actriz Yamila Reyna, que relató a través de sus redes sociales los incidentes que tuvo que pasar en lo que definió como “un desastre”.

La también actriz, sin esconder su enojo, relató en redes: “Estoy en el concierto. Es un desastre toda la organización. Están las canchas vip cerradas, la gente está agolpada en la entrada, tenían todos los accesos con una sola entrada”, comenzó relatando.

“Casi me muero aplastada, a mi amiga le pegaron un codazo, casi la mataron. Las chicas que están trabajando están angustiadas, porque la organización es una verdadera vergüenza. La gente acaba de romper una reja lateral y están pasando, no saben a donde”, agregó.

Ante tal caos, Yamila Reyna optó por salir del recinto donde se realizaba el concierto de Daddy Yankee: “Yo me corrí porque me da pánico y tengo miedo de que me maten”, afirmó con angustia en un video cargado a Instagram.

“La cancha vip estaba cerrada porque colapsó, no hay lugar. Robaron, pegaron, un desastre”, aseveró. “La policía dejó muchísimo qué desear, le gritábamos que por favor hicieron algo y estaban en fila mirando mientras nos matábamos por entrar”, dijo.

En un par de fotografías cargadas a la red social, Yamila Reyna mostró lo distante que quedó del lugar que le correspondía de acuerdo a su entrada en el show de Daddy Yankee. Mientras, en otra imagen escribió: “Logramos salir después de rogar que nos dejen salir del estadio. Intenté desafiar mis miedos y solo corroboré que los conciertos masivos con mala organización sin sumamente peligrosos“.

A lo que añadió un mensaje para los fanáticos del “Cangri”: “Mi consejo para los que tienen entradas para los próximos días es que no vayan. Sus vidas valen más que un concierto”, según recogió Página 7.