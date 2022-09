232 son las denuncias que, hasta esta hora, ha recibido el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por los dichos que emitió Rodrigo Sepúlveda el pasado domingo, en el contexto de una nueva conmemoración del 11 de septiembre.

Desde el CNTV confirmaron a Página 7 este dato y relevaron los motivos de las personas para denunciar al rostro de Mega, cuyas expresiones se dieron en medio del programa Meganoticias Alerta.

“Negacionismo de Rodrigo Sepúlveda por comentarios que minimizan las violaciones de los derechos humanos”. A eso agregaron que la admisibilidad está en curso.

Denuncias al CNTV y dichos de Rodrigo Sepúlveda

El conductor había realizado una crítica al presidente, Gabriel Boric, por los asesinatos que ocurrieron el pasado fin de semana en Santiago, Ovalle y Talcahuano.

“Murieron 3 personas en Chile a través de encerronas y acá es como que siguiera lo mismo. ¿No se dan cuenta de que fallecieron 3 personas? Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, que es la conmemoracion (del 11 de septiembre), eso lo tengo claro. Pero cuando se te mueren 3 compatriotas que viven este territorio producto de encerronas porque te quieren robar un auto, eso debe tener un gran momento de reflexion y un “párele” a esta situacion”, indicó el conductor.

“Yo me alegro de que la delegada presidencial (Constanza Martínez) salga y anuncie querellas, me da confianza para seguir… ¡pero esto es día a día! ¿Creen que la gente no está aburrida? ¿Que no está chata con esto?”, acusó Sepúlveda.

De acuerdo al citado medio, Sepúlveda realizó un live a través de Instagram, donde indicó que sus palabras fueron tergiversadas y no tuvo la intención de minimizar los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.