El pasado jueves Tita Ureta se casó con Spiro Razis en una paradisíaca playa de Costa Rica. Al matrimonio asistió Emeterio Ureta, padre de la periodista, junto a diversos famosos chilenos.

Entre las celebridades nacionales que llegaron a la Playa Santa Teresa estuvieron Emilia Daiber, Kika Silva, Karen Doggenweiler y Cristián Riquelme, entre otros.

Como era de esperarse, tanto Tita como el resto de los invitados compartieron gran cantidad de imágenes y videos de la fiesta.

Para la ocasión la comunicadora utilizó dos vestidos. El primero fue confeccionado con una tela con ilusión de transparencia, con estampados similares a ramas y hojas en color blanco. Este le llegaba hasta los pies y se sostenía en dos finos tirantes.

La fiesta contó con una invitada poco deseada, la lluvia, aunque esta no empañó la celebración de la pareja.

La periodista utilizó un segundo vestido corto tipo strapless blanco para la fiesta, con escote tipo corazón.

Por su parte, Spiro Razis usó un traje de dos piezas en tonalidad caqui, que combinó con cinturón café y zapatos estilo slippers.

Varias fueron las historias que famosos publicaron durante la noche, donde se ve a la pareja feliz en la playa y, horas después, gozando de la fiesta en el hotel.

La hija de Emeterio Ureta afirmó en 2020 que la cuarentena por el coronavirus había pasado junto a su pareja, catalogándola como una bella experiencia.

Razis es uno de los grandes referentes y precursores del skate en el país, y lleva más de la mitad de su vida patinando, recorriendo y compitiendo en diversas partes del mundo. Luego de pasar su infancia en Argentina, volvió a Chile, donde se encontró con un panorama totalmente distinto al actual.

“Hace 25 años atrás no había nada, ahí apareció revista la tabla y con eso empezó a nacer toda la ilusión. No me alcanzaba la imaginación para saber que todo iba a salir tan bien”, recordó hace algunos años sobre los inicios en Santiago.