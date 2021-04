La periodista Tita Ureta (29) presentó a su pareja y contó su historia de amor en redes sociales, la que comenzó cuando ella era apenas una niña.

La conductora de Ríos del Mundo mantiene una relación con el skater chileno de 45 años, Spiro Razis, a quien saludó por su cumpleaños hace algunos días y reveló cómo nació el amor.

“Había una vez, una niña de 12 años que fue al sur de Argentina con su papá y hermano”, comenzó. “Salieron a comer a un restaurant de cuentos, una casita en A con una puerta pequeña donde entró un hombre deportista que se preparaba para una competencia”, continuó.

“Coqueta la niña fijó por dos horas la mirada en él. Al otro día, lo fue a ver en la competencia, y desde ahí, le siguió los pasos hasta el día de hoy. 10 años después nos volvimos a encontrar”, siguió.

“Esa niña, era yo, cuando vi por primera vez a Spiro Razis, un hombre generoso, libre, paciente, observador y que me inspira día a día y saca lo mejor de mí. Hoy cumples años y espero compartir contigo muchas vueltas al sol más”, añadió.

La hija de Emeterio Ureta afirmó el año pasado que la cuarentena la estaba pasando junto a su pareja y que había sido una bella experiencia.

Razis es uno de los grandes referentes y precursores del skate en el país, y lleva más de la mitad de su vida patinando, recorriendo y compitiendo en diversas partes del mundo. Luego de pasar su infancia en Argentina, volvió a Chile, donde se encontró con un panorama totalmente distinto al actual.

“Hace 25 años atrás no había nada, ahí apareció revista la tabla y con eso empezó a nacer toda la ilusión. No me alcanzaba la imaginación para saber que todo iba a salir tan bien”, recordó hace algunos años sobre los inicios en Santiago.