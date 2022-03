Mega confirmó este jueves que la destacada cantante nacional Myriam Hernández será evaluadora del nuevo programa de talentos El Retador, el cual combinará ramas de canto, baile e imitación. De esta forma se une a otro jurado internacional: Marcelo Polino.

En entrevista con BioBioChile, la artista de 54 años detalló cuáles fueron las razones que la llevaron a emigrar hasta la señal de Bethia.

“Estoy muy ilusionada, muy contenta. Este es un ciclo distinto y a mí me encantan los desafíos. Lo que me encantó de este programa en particular es que participan tres disciplinas, canto, imitación y baile (…) Yo creo que la dinámica que alguien vaya retando a un ganador es bastante entretenida para el público también. Cada capítulo es una final, lo que es desafiante y emotivo”, sostuvo.

En este sentido, la cantautora sostuvo que tuvo varias ofertas luego de la última temporada de Yo Soy (Chilevisión), pero se inclinó por El Retador debido al proyecto.

“Yo creo que más que caer en comparaciones, debo decir que tengo los mejores recuerdos de Yo Soy, del equipo; fue un programa muy bien recibido por la audiencia. Se acabó la cuarta temporada y me hicieron ofertas de cuatro canales distintos, cuatro programas, y me decidí por El Retador porque me parece un formato atractivo, innovador”, expresó.

En este sentido, Myriam asegura que buscará repetir el estilo que la caracterizó en el espacio de imitación y música de Chilevisión, donde compartió con Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic.

“Para mí lo más importante siempre es ser súper honesta con la gente y decirles las cosas de la mejor manera posible. Yo entiendo que las personas que estamos en el mundo del arte somos más sensibles, entonces procuro decir las cosas sin herir suceptibilidades, pero a la vez ir enseñando”, señaló.

“Yo no puedo mentirle a alguien si es que tiene que mejorar en algo. Me gusta hacer ver lo positivo, y cuando tiene que mejorar se lo trato de decir de una forma suave, pero directa”, agregó.

Animación no es prioridad

Todo indica que 2022 será un año bastante movido para Hernández, ya que junto con el nuevo programa de Mega prepara nuevas giras en Chile y el extranjero.

No obstante, de momento la cantante asegura que para ella no es prioritario retomar facetas como la animación, sosteniendo que le acomoda su rol como jurado en programas.

“La parte de animación fue algo que se dio sin querer, sin pensarlo mucho, y me gustó mucho. No es algo que me quite el sueño animar, pero estoy abierta siempre y cuando sea en un formato en el cual me sienta cómoda, libre, que sea un espacio que le va a agradar a la gente”, indicó.

“Pero no es algo que me quite el sueño, creo que me gustan más los programas de este formato, de tratar de transmitir mi experiencia, ayudar a gente con talento. Es algo que me gusta, de hecho tengo mi academia junto a Ricardo Álvarez”, añadió.

Respecto al nuevo tour que prepara, éste la llevará a presentarse en diversos países de Latinoamérica, por lo que evidentemente tendrá que adaptar sus tiempos.

“Vamos a hacer nuevamente conciertos en el extrajero, en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Bolvia, Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y también un tour por Estados Unidos, así que tendré que compatibilizar mis tiempos con El Retador”, concluyó.