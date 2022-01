A través de redes sociales la presentadora de televisión Vivi Kreutzberger le dio la bienvenida a “Baby P” al mundo. La profesional no publicó el nombre de la recién nacida, pero contó que esta se trata de su primera nieta.

“Con gran Alegría y orgullo comparto con ustedes esta maravilla, el nacimiento de Baby P. Un hito para nuestra familia: primera bisnieta, nieta, sobrina, primera toooodo”, comenzó escribiendo la profesional.

“Estamos gozando cada momento, cada pequeño movimiento, risa, mueca, todo”, añadió para después desearle “toda la felicidad del mundo a los papis”, su hijo mayor Ilan Numhauser Kreutzberger y Catalina Gana.

“Se pasaron, gran trabajo en equipo, tranquilo, acompañandose como los partners que son, el reflejo es la paz que lograron, todo eso se refleja en ella, cómo se integra a esta maravillosa familia”, cerró la animadora de Más Vivi que Nunca.

La noticia de la llegada de una nueva integrante en la familia se supo en julio del 2021, cuando Gana publicó en Instagram la buena nueva.

“Después de mucho esperarte, al fin llegaste… A veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo importante es mantener la frente en alto, vivir un día a la vez, rodearse de amor y como me recuerda día a día mi Ilan… no perder el sentido del humor”, escribió entonces la artista.

Vivi animó el programa de televisión Gigantes con Vivi, que surgió de Sábado Gigante. El espacio de la comunicadora fue emitido en Canal 13 entre 2003 y 2009 para luego trasladarse a Mega hasta su suspensión.

Tras un largo tiempo alejada de la pantalla nacional, Vivi arribó a TV+ para conducir su actual programa Más Vivi que Nunca.