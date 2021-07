La animadora Vivi Kreutzberger (55) se convertirá en abuela próximamente, luego que su hijo mayor, Ilan Numhauser, anunciara que será padre.

La información llegó a través de una publicación en Instagram, en la que el joven, radicado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, confirmó que viene un “nuevo integrante en camino”.

“Con Catalina Gana -su esposa- y Celino ya no podemos esperar a que llegue el bebé”, añadió junto a la imagen en que aparece una ecografía, zapatos de bebé y su mascota.

Según recogió el sitio de espectáculos AR13, la mujer utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la noticia y anunció que se espera que el nacimiento ocurra en enero del próximo año.

“Celino pronto se convertirá en hermano mayor. Después de mucho esperarte, al fin llegaste… A veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo importante es mantener la frente en alto, vivir un día a la vez, rodearse de amor y como me recuerda día a día mi Ilan… no perder el sentido del humor”, escribió.

Recordemos que por estos días, y luego de haberse ido a vivir a Londres, Inglaterra, la hija del emblemático animador Don Francisco (Mario Kreutzberger), es animadora del programa Más Vivi que Nunca de TV+.

“Hoy la TV debe ser cercana y real… vengo a trabajar duro para sumar aquí en TV+… Me Gusta”, dijo previamente respecto de su arribo a la televisión.

El programa considera diferentes dinámicas para conversar y conectarse con la entretención, con un impredecible panel de invitados compuesto por distintos rostros de televisión, entre los que se encuentra Daniela Nicolás, Alonso Quintero y Julio Jung Jr.