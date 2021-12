La actriz Montserrat Ballarín respondió al candidato presidencial Gabriel Boric, quien reveló que en la adolescencia había estado enamorado de ella.

De hecho, de acuerdo al relato de Boric en el programa Las dos cara de la moneda de Canal 13, él le confesó su amor a la artista -también oriunda de Punta Arenas- quien le respondió con un abrazo, lo que según él fue una “sentencia de muerte” en el minuto.

“Jjajajaja pero candidato!!! La amistad JAMÁS será una sentencia de muerte y usted está muy vivo”, escribió ella en sus stories de Instagram.

En el programa Boric aseguró que la historia data de principios del 2000. “Yo estaba en esos tiernos 14 o 15 años y estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque hoy en día es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle”, admitió.

“Me acuerdo que fui a su casa un día de lluvia. Como que me decidí a decirle todo después de haber pensado y sufrido porque yo era muy tímido”, comentó.

“Llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que estoy perdidamente enamorado de ti’, aunque no recuerdo la palabra exacta”, recordó.

“Entonces ella me responde con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice: ‘¡ay! Gabriel, que tierno’ y me dio un abrazo. Y esa es una sentencia de muerte para un joven enamorado”, añadió, sacando risas en el público.

Tras ello, el candidato comentó que continúa siendo tímido en ese aspecto de su vida.

Ballarín, por su parte, hoy es la protagonista de la teleserie Pobre Novio de Mega y mantiene una relación con el actor Chapu Puelles, con quien tiene un hijo en común.