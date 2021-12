Hoy se estrenó el programa Las Dos Caras de La Moneda, donde el animador Mario Kreutzberger (80), mejor conocido como Don Francisco, volvió a la pantalla de Canal 13 para entrevistar a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast.

En el primer episodio, el presentador de televisión compartió con Boric, con quien charló de temas como la familia, amistades, además de temas políticos. En el espacio, además, se sumaron preguntas del público, quienes a través de redes sociales enviaron sus dudas para el candidato.

Fue ahí donde surgió una historia sobre su primer corazón roto tras las consultas en línea. Entre las risas del público, el candidato recordó un momento de su adolescencia, específicamente con la actriz Montserrat Ballarín.

“Esto debió ser por el 2000, 2001. Yo estaba en esos tiernos 14 o 15 años y estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque hoy en día y es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle”, admitió Boric.

“Me acuerdo que fui a su casa un día de lluvia. Como que me decidí a decirle todo después de haber pensado y sufrido porque yo era muy tímido”, comentó.

“Llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que estoy perdidamente enamorado de ti’, aunque no recuerdo la palabra exacta”, recordó.

“Entonces ella me responde con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice: ‘¡ay! Gabriel, que tierno’ y me dio un abrazo. Y esa es una sentencia de muerte para un joven enamorado”, añadió, sacando risas en el público.

Tras ello, el candidato comentó que continúa siendo tímido en ese aspecto de su vida.