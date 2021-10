El pasado viernes se conoció sobre la agresión que sufrió la convencional Giovanna Grandón, conocida como ‘Tía Pikachu’, durante las manifestaciones registradas en Plaza Italia. De acuerdo a reportes de La Radio, la mujer recibió escupos e insultos.

Esta mañana, en su tradicional espacio de noticias de los fines de semana, Rodrigo Sepúlveda condenó lo sucedido en Baquedano.

En su estilo, Sepúlveda aseguró que Grandón construyó su personaje y “pertenecía a ese lugar”, debido a que “luchó con muchos en el mes de octubre”.

“Alguien que haya estado ahí, que me escriba y que me cuente de verdad por qué hicieron eso, cuáles fueron las razones. Que me escriban y me cuenten por qué reaccionaron así contra ella”, expuso.

“Cuando tú naces en un lugar, ella se construyó ahí, y va por elección popular a trabajar en la construcción de una constitución para todo el país, vuelve al lugar de origen, y la sacan así, a mí me gustaría tratar de entenderlo”, agregó.

Hay que señalar que, a través de un comunicado, la propia Giovanna Grandón se manifestó dolida por lo sucedido durante aquella tarde.

“A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es y será siempre el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también, la Tía Pikachu”, expresó.

“Podemos tener diferencias entre quienes salimos a la calle a decir no más inequidad, pero lo importante es cómo nos hacemos cargo de esas diferencias. El diálogo es el camino que facilita el entendimiento y nos permite avanzar”, añadió.