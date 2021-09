Fue hace algunos días que la influencer, actriz y cantante Vesta Lugg se mostró desolada a través de sus Historias de Instagram, luego que intentara abordar un vuelo hacia Canadá con su mascota Funky y la aerolínea no se lo permitiera. Desde Copa Airlines, la empresa en cuestión, respondieron.

“Ustedes saben que yo hago las cosas súper correctas y agendé y reservé su cupo en el vuelo. Me están diciendo que no hay un código de su reserva como perrita de soporte emocional adjuntado a mi pasaje, por ende no la pueden dejar subir“, apuntó.

Y a pesar de que, afirmó, intentó contactarse con el call center de la empresa de origen panameño, no obstante no habría recibido respuestas. “Me están obligando a bajarme del vuelo”, lamentó.

Más tarde, a través de escritos, afirmó que siguió “todos los protocolos y pasos y su error ahora hace que me tenga que perder el vuelo y no pueda ver a mi familia después de un año”. “Me rompe el corazón su forma y la poca responsabilidad que toman”, acusó.

“‘Puedes mandar un reclamo por la página’ fue la única solución que me dieron”, advirtió. Añadió que la razón por la que viajaba con ellos era, justamente, la facilidad que entregaban para “viajar con mi perrita de soporte emocional”.

La respuesta de Copa Airlines

Tras conocer los videos, BioBioChile contactó a la aerolínea de origen panameño, desde donde respondieron mediante un comunicado de prensa que todo se debió a una actualización de las políticas.

“Con relación al vuelo de la pasajera procedente de Chile, con conexión en Panamá, con destino a Canadá, del día 31 de agosto de 2021, Copa Airlines informa que la aerolínea cumplió con lo estipulado en la actualización de la Política de Aceptación de Animales de Servicio y Apoyo Emocional”.

En ella, especificaron, “se enfatiza que, a partir del 01 de agosto del 2021, no se permitirá el transporte de perros de apoyo emocional en vuelos desde/hacia Canadá“.

Llamaron, además, a “informarse de manera oficial sobre todo lo relacionado con políticas comerciales y procedimientos”.