Francisca García Huidobro estuvo invitada al nuevo capítulo del Late Pero con Respeto, en el cual compartió una conversación con Julio César Rodríguez. En la instancia, la animadora habló de su salud, luego que en 2019 sufriera una insuficiencia renal severa.

Al ser consultada por Rodríguez por su situación actual, García Huidobro sorprendió al indicar que deberá someterse a una nueva cirugía, aunque de menor complejidad.

“Yo estuve un año y medio sin querer hacerme ni un examen de orina. Y ahora decidí hace un mes hacerme los exámenes de rutina que nos hacemos todas las mujeres y descubrí que tengo el implante de mi pechuga derecha roto por dentro”, expuso.

“Por suerte no reviste ninguna gravedad. Pero si yo no me hubiese hecho ese examen, no lo sabría”, agregó segundos después.

Sobre el final, la opinóloga realizó un llamado a las mujeres que realicen siempre sus exámenes de rutina, ya que de esa forma pueden pesquisarse enfermedades a tiempo.

“La invitación que yo hago es a nunca dejarse estar, a escuchar al cuerpo. La fiebre es un síntoma siempre de algo que puede ser más grave”, sostuvo.

Por último señaló: “Me las voy a tener (implantes) que cambiar más que ponerme. Es una cirugía ambulatoria creo. Como yo ya tengo hecha la cicatriz es más simple. No es algo que me tengo que hacer mañana, no es urgente”.

En la instancia la comunicadora recibió el apoyo del también conductor de Podría ser peor en Radio Bio Bio, quien además es su expareja.