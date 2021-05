Un polémico capítulo se vivió la noche del miércoles en el programa Mentiras Verdaderas, luego que el diputado Ignacio Urrutia abandonara una conversación que mantenía por videollamada junto al presentador Eduardo Fuentes.

Aparentemente, todo surgió cuando el parlamentario se molestó con el periodista al conversar sobre la Ley de Indulto de los presos del estallido social.

“Yo cuando invito a una persona a su casa soy deferente con él”, expuso Urrutia, a lo que Fuentes respondió: “Soy el conductor de un programa que hace preguntas, entonces si usted no me deja hacer la pregunta no puedo cumplir mi pega”.

Luego de unos minutos, el diputado comenzó a despedirse y finalmente suspendió la videollamada que tenía con el periodista.

“Salió arrancando, los valientes soldados salen arrancando, mire qué bonito. Con razón lo han pasado a la comisión de ética, diputado, varias veces. Lo Encuentro impresentable”, sentenció Fuentes.

Crítica de Henry Boys

A raíz de lo ocurrido, el excandidato constituyente Henri Boys criticó a la producción de Mentiras Verdaderas y La Red, acusándolo de ser un canal “proselitista”.

“A raíz de lo del Diputado Urrutia, Eduardo Fuentes se queja en vivo de que políticos de derecha no le aceptan invitaciones a Mentiras Verdaderas. ¡Me alegro!”, indicó.

“Muchos dudaban cuando propuse bloquear a La Red y cada vez somos más los que no le daremos rating a ese canal proselitista”, agregó.

Usted vino y nadie lo trató mal Henry, al contrario, luego usted me mandó sus libros de regalo. Si favorece un bloqueo, que por cierto no ocurrió porque ha venido hasta @RojoEdwards me parece que va por mal camino. https://t.co/lmnD1TWFFR — FuentesEduardo (@fuentesilva2) May 27, 2021

Aquellas opiniones fueron contestadas por el propio Eduardo Fuentes, quien recordó al abogado que él también había estado invitado al estelar.

“Usted vino y nadie lo trató mal Henry, al contrario, luego usted me mandó sus libros de regalo. Si favorece un bloqueo, que por cierto no ocurrió porque ha venido hasta Rojo Edwards, me parece que va por mal camino”, aseveró..