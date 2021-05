La participación de Daniela Nicolás en el Miss Universo 2021 se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Cada publicación en la que aparece la actriz, sin importar de dónde venga, se llena de mensajes de chilenos apoyando su paso por el concurso de belleza.

Y es que la intérprete ha sorprendido a todos con su naturalidad, belleza y elecciones de vestuario, rompiendo esquemas de lo que son estos certámenes.

Sin ir más lejos, el viernes pasado fue la única que desfiló con un traje de baño entero, en lugar del clásico bikini que usó el resto de las competidoras.

“Elegí este vestido morado porque me fascina y me siento bien en él, elegí traje de baño completo porque me gusta más, me siento cómoda y no necesito mostrar nada más si no quiero. Fui la única en traje de baño entre 75”, aseguró en una extensa declaración en Instagram.

“Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales”, agregó también.

Asimismo, Daniela añadió que “nunca voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto. Estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y lo estoy disfrutando al máximo”.

“Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, ¡nos hace únicos! Y voy a demostrarlo en cada oportunidad que tenga”, sentenció.

Recordemos que en las últimas horas, Osmel Sousa, uno de los principales asesores de misses en el mundo y conocido como el “Zar de la Belleza”, entregó sus preferencias con miras al concurso. La chilena, según su proyección, se encuentra entre las cinco favoritas.

“Por Instagram veo que la candidata de Chile es muy bonita (…) Yo creo que este año, no sé si me equivocaré, gana una latina”, expuso en el programa En Casa (Telemundo)

La lista de Osmel incluye además a Miss Costa Rica, Miss Panamá, Miss México y Miss Puerto Rico, asegurando que “también se han destacado en los días previos”.

Otro medio estadounidense que realizó un ranking de posibles vencedoras fue E!, el cual aseguró que la corona podría definirse entre México, Chile, Filipinas y Rusia.