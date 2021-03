Ha sido una semana compleja para Luis Jara tras la viralización de imágenes donde supuestamente aparecía en una situación íntima con la escort Natthy Chilena.

Las fotos y videos compartidos en Instagram y Twitter, mostraban a un hombre cuyo rostro no alcanzaba a distinguirse pero que por su canosa barba muchos especularon que se trataba del artista nacional.

Si bien la mujer negó que fuera el animador, eso no fue suficiente y la polémica siguió. “No tengo nada que ver con él, no lo conozco en persona y es urgente aclarar estas difamaciones por respeto a él y su familia”, escribió la escort en sus redes sociales

A una semana del inicio de la polémica, Jara decidió hablar del tema en un live de Instagram con su amigo Rodrigo Tolzen, campeón latinoamericano en magia de salón y ganador de Talento Chileno, según consignó La Cuarta.

“A mí esta hueá (sic) de esta niña que inventa toda esta lesera, me viene y me va. A mí no me importa, yo me río. Lo que pasa ahí es que quien no se ríe es mi familia”, respondió Jara a Tolzen, quienes se conocieron en el programa Coliseo Romano.

“La gente que escribe eso no está pensando que yo tengo un hijo de 13 años que puede leer una red social, y que cuando no lee una red social de su papá, lee otras que ensucian su inocencia”, sentenció.

“Lo que yo haga como una persona adulta no tengo por qué explicárselo a un montón de hueones (sic) que no conozco. Yo se lo tengo que explicar a la persona con quien vivo en mi casa, si es verdad o es mentira. Yo me río de esto y espero que mi familia pueda salir de esto”, añadió.

El animador agregó además que “si yo alguna vez fui a una despedida de soltero no se lo tengo por qué explicar a la opinión pública, si es que a mi familia, porque tengo 55 años”.

“Así es que vengan cinco, o 10, o 20 pendejos a reírse de lo que hice o no hice a mí me importa una raja (sic). Mi vida entre cuatro paredes la hago como yo quiero”, cerró.

“Conmigo pueden meterse todo lo que quieran, pero no se metan con mi familia, porque ahí yo me pongo bravo“, reiteró.

“Te banco a morir”

Previo a la difusión del extracto de la entrevista, Tolzen subió a Instagram una foto con Jara, donde le entregó su apoyo.

“Subo esta foto por que banco a morir a esta persona, un artistazo con todas sus letras y un ser humano común y corriente como todos, amigo de sus amigos y una tremenda persona”, escribió.

“Cuando estuve en Coliseo Romano siempre me saludó cordialmente y respetó mi trabajo. Cuando lo quise entrevistar en Lat, estuvimos más de 8 horas conversando sin problemas. Y se ha convertido, por que así me lo ha hecho sentir, en un AMIGO como muchos otros que he podido conocer este tiempo”, dijo.

“Lo que he podido conocer de él, es que tiene un alma de niño, una persona que como muchos artistas en Chile, nadie le ha regalado nada, que luchó y lo pasó mal por tener lo que tiene, y ahora que puede, sólo quiere ser y hacer feliz a los demás, un hueón (sic) que se divierte día a día entregando entretención, amor y buena onda a todos”, dijo.

“En fin… hay muchos que porque simplemente les cae mal alguien le quieren hacer daño. Y escribo esto, por que los amigos de mis amigos son también los míos. Y para que mis amigos sepan la calidad de persona que es @luisjaraoficial y sé que si lo conocieran alguna vez sin duda sería su amigo también”, sentenció.