El doctor Sebastián Ugarte fue uno de los primeros en recibir la vacuna contra la covid-19 en Chile, siendo inoculado la tarde del viernes.

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) de la Clínica Indisa se mostró feliz por la llegada de las inmunizaciones a nuestro país, destacando que en la medicina, las vacunas -junto al agua potable- son “las cosas que más han salvado vidas”.

“Esto ha sido una verdadera gesta científica, una proeza de la ciencia dónde hubo mucha gente detrás. Las mejores mentes de la medicina han trabajado en desarrollar estas vacunas. Y héroes olvidados”, señaló en conversación con LUN.

“Quien desarrolló la tecnología para esta vacuna de ARN mensajero es una mujer científica (Katalin Kariko), inmigrante húngara en Estados Unidos. Probablemente debiese recibir el Premio Nobel, porque lo que hizo permitió desarrollar esta vacuna específica contra el SARS-CoV-2. Ella no era de un laboratorio, era una académica”, agregó.

En relación a su experiencia con esta vacuna para la covid-19, señaló que “casi no duele”.

“Sin duda alguna que duele más una inyección de penicilina. Esa sí que duele. A pesar de que no tengo rinitis alérgica, no tuve problemas, no me pasó absolutamente nada. Me vacunaron en el brazo izquierdo y me pusieron un parche curita de esos redondos”, contó.

Tal como ha ocurrido con muchos, el doctor Ugarte admitió que a nivel personal ha debido pagar un precio en cuanto a lo personal.

“Mi madre tiene 90 años y no puedo visitarla con regularidad. No tengo palabras para explicarte lo que ha sido este año para nosotros los que trabajamos en salud. Pero no soy sólo yo, somos miles los que hemos vivido lo mismo y nadie reclama, nadie se queja, todos seguimos en los lugares de trabajo. Esto realmente no sólo es una inyección de la vacuna, es una inyección de ánimo en gente que estaba muy cansada a esta altura del año”, expresó.

“La vacuna nos da fuerza. Yo me vacuné porque es parte del protocolo, soy un trabajador de la salud más. Estamos en la UPC y como parte de eso me tocó. Es el comienzo del fin de la pandemia. Hay que seguir, eso sí, con las medidas de prevención”, aseveró.

Recordemos que hace algunos días se entregaron los premios Chileno del Año 2020, recayendo el galardón precisamente en el doctor Ugarte, reconocido por su rol educativo y cercano a la población durante la pandemia de coronavirus.

“Tener este reconocimiento, es quizás una de las cosas más hermosas que puede pasar”, señaló el médico al recibir la distinción.

El profesional de la salud también fue el ganador de la categoría Héroe Nacional, en donde recordó e hizo un homenaje a todo el personal de salud que ha trabajado incansablemente durante este año.