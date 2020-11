Begoña Basauri tuvo una extensa conversación con Pancho Saavedra a través de Instagram, en la cual habló de anécdotas que ha vivido en su vida personal y profesional. Durante el espacio, la actriz se detuvo en un suceso puntual ocurrido hace 10 años.

En concreto, Basauri se sinceró sobre la polémica que vivió en ese entonces con Felipe Braun, en la cual también estuvo involucrada María Elena Swett.

“Si yo veo un programa de farándula en que están haciendo bolsa a una persona y todos me culpan de cosas y no hay respuesta de mi parte, porque yo estaba preocupada en ese instante de sanarme de otras cosas… Yo también me odiaría, probablemente”, sostuvo.

Tras eso indicó que: “Han pasado diez años y todavía tener que leer comentarios de mujeres, únicamente de mujeres, en que yo digo: ‘¿Cómo en diez años no te das la oportunidad de conocer a una persona y entender que también los medios de comunicación crean realidades y crean realidad que no siempre son la realidad?”.

En ese momento, la expanelista de Mucho Gusto manifestó que un hecho de este tipo no habría tenido la misma trascendencia en los tiempos actuales.

“(Me arrepiento de) no haber salido a parar los carros de una y haber dicho que ‘paren, cortémosla’. Hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos. No entendíamos cuando alguien no puede consentir es abuso y no tiene segunda lectura. Creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiera sido muy distinta”, expresó.

Por último, Basauri también calificó como “un abuso” las críticas que recibió en ese entonces de parte de algunas personas.

“Cuando tú sufres un abuso, uno está mucho rato tratando de entender por qué te pasa”, concluyó.

Hay que señalar que, en la actualidad, la actriz tiene un programa por redes sociales en conjunto con Chiqui Aguayo y Pamela Díaz.