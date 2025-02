Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La cuenta regresiva para el regreso de BTS ha comenzado, quedando exactamente cuatro meses para que los siete miembros se reúnan y escriban un nuevo capítulo en su historia. Jin y J-Hope ya han completado su servicio militar, con J-Hope anunciando una gira por Asia y Estados Unidos, junto con el lanzamiento de un nuevo álbum en marzo. Los cinco miembros restantes, Min Yoongi, Kim Taehyung, Kim Namjoon, Park Jimin y Jeon Jungkook, tienen días contados para su regreso. Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de series y películas de BTS como "Bring the Soul: La película", "BTS Monuments: Beyond The Star", "BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA", "BTS: Yet to Come", "Run BTS" e "IN THE SOOP BTS" para amenizar la espera.