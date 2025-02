Tras anunciar que ya está en grabaciones para la temporada 3 de Euphoria, el servicio de streaming Max reveló que Rosalía se une al elenco y compartirá escenas con Zendaya, Jacob Elordi y demás compañeros de reparto. A través de las redes sociales, la intérprete emitió un comunicado asegurando que es “un sueño” formar parte del reparto y pondrá su “granito de arena” a la historia.

“Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra es convertirme en una mejor intérprete cada día. Euphoria ha sido mi serie favorita durante los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de estar actuando junto a todas estas personas increíblemente talentosas que admiro tanto. ¡No puedo esperar para compartir lo que estamos haciendo! Besitos, Rosi”, compartió la cantante española.

ROSALÍA quote: “If there's anything that excites me as much as finding a good melody or a good lyric, it's becoming a better performer every day. Euphoria has been my favorite series of the last few years and I couldn't be happier and more grateful to be acting alongside all… pic.twitter.com/EbIBUdinvL

