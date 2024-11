Casi tres años han transcurrido del estreno de la segunda temporada de Euphoria y en medio de ello mucho ha pasado, entre ello la muerte de Angus Cloud, interprete del querido Fezco.

Pero en medio, sus protagonistas también han visto afectados otros proyectos de cine a la espera de ser llamados por Sam Levinson, el creador de la exitosa serie.

Así, entre retrasos y esperas, Zendaya grabó y estrenó Challengers, además de Dune 2. En tanto, Sydney Sweeney protagonizó nada menos que tres películas: Madame Web, Inmaculada y Con todos menos contigo.

Otros de los protagonistas de la serie también se han aventurado en sus propios proyectos, siempre pendientes del llamado de HBO, el que llegaría próximamente.

Fue Casey Bloys, jefe de HBO/Max, quien confirmó que la serie no será cancelada, e incluso la producción comenzará pronto, probablemente en enero.

“Estamos rodando ‘Euphoria‘. Creo que tenemos una fecha de inicio, entre mediados y finales de enero. No ha cambiado nada. Alguien dijo algo en Internet y entonces empezó todo esto. Estamos rodando la temporada. He leído los guiones. Estamos contentos. Seguimos adelante. Todos los actores están en la serie”, aseguró.

Pero sus palabras recogidas por Variety se podrían contradecir con las críticas que han hecho los actores. Sin ir más lejos, en una entrevista con Vanity Fair, publicada este miércoles, Sydney Sweeney aseguró que ha llegado a pensar que Euphoria 3 definitivamente no va a ocurrir.

“Tuve que dejar pasar algunos proyectos porque se suponía que iba a volver a Euphoria. Pero como ahora estoy produciendo, pude decir: ‘¿Sabes qué? No creo que esto vaya a suceder. Voy a poner algunos de mis propios proyectos en la pizarra"”, dijo.

Y continuó: “Así es como sucedió Con todos menos contigo. Se suponía que Euphoria iba a empezar a rodarse, y yo tenía que hacer otra película, pero no nos daban el visto bueno y, al cabo de unas semanas, me di cuenta de que esto no iba a pasar. Así que me puse manos a la obra para hacer la película”.

Quien también habría criticado el retraso en la tercera temporada de la serie, sería su protagonista y productora, Zendaya, sin embargo, lo habría hecho lejos de la opinión pública.

Según consigna Espinof, en algún minuto la actriz incluso acudió a los mandamases de HBO para reclamar por los retrasos, además de manifestarles su incertidumbre sobre el rumbo que tendría la serie y Rue.

Esto último, pues ninguna de las ideas propuestas por ella y Levinson han llegado a puerto. Cabe mencionar que mientras el director propuso que Rue retornara como una detective, de lo cual hubo un vistazo en las temporadas anteriores, Zendaya propuso que fuera vientre de alquiler en el salto temporal que mostrará la tercera entrega.