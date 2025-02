Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Sarah Michelle Gellar volverá a interpretar a Buffy Summers en el reboot de la serie icónica "Buffy, la cazavampiros", dirigido por la ganadora del Óscar, Chloé Zhao. Aunque en el pasado había mostrado reticencia, la actriz cambió de parecer y retomará su icónico papel en una continuación que se centrará en una nueva cazavampiros, no siendo ella la protagonista. El proyecto no contará el creador original, Joss Whedon, quien no estará involucrado debido a acusaciones de generar un ambiente de trabajo tóxico. La plataforma de streaming Hulu sería la encargada de la nueva producción.