“Aquaman: The Lost Kingdom” puso fin al universo cinematográfico de DC iniciado hace poco más de una década por Zack Snyder con Man of Steel. Una continuidad que llegó a ser llamada “Snyderverse” por la comunidad, y que por un breve período pareció pasar a quedar en manos de Dwayne “The Rock” Johnson para construir sobre “Black Adam” una nueva gran historia… proyecto que quedó truncado, recayendo todo el peso creativo de DC studios ahora sobre los hombros de James Gunn, conocido por haber dirigido la trilogía “Guardians of the Galaxy” para Marvel.

Gunn hereda una continuidad intrincada, de la cual aún no está claro cuánto rescatará ni cuánto descartará.

Desde su comienzo, “Man of Steel” fue un punto de partida polémico por su caracterización del último hijo de Krypton, pero prometedor para un sector de la fanaticada. No profundizaremos en eso porque es terreno pantanoso, pero la visión de Snyder se mantuvo posteriormente en “Batman V Superman: Dawn of Justice”, y finalmente en el corte del director de “Justice League”.

En paralelo a la sombría y apocalíptica historia que él estaba contando, se estrenaron también “Suicide Squad” de David Ayer, “Wonder Woman” de Patty Jenkins, “Aquaman” de James Wan, “Shazam!” de David F. Sandberg y “Birds of Prey” de Cathy Yan, sin un hilo unificador más allá del hecho de estar compartiendo universo y participaciones ocasionales de personajes en otros títulos.

Eventualmente, se suponía que a partir de “Black Adam” de Jaume Collet-Serra habría cierta cohesión, pero ésta nunca llegó y las entregas que le sucedieron fueron recibidas como los últimos alientos del Snyderverse. Así pasó con “The Flash” de Andy Muschietti, “Blue Beetle” de Angel Manuel Soto y las secuelas de “Shazam!” y “Aquaman”.

Pero entre ambas épocas, después de Snyder y antes de La Roca, hubo un breve episodio en el cual los ejecutivos de Warner Bros. y DC depositarían sus esperanzas: James Gunn, y “The Suicide Squad” del 2021 (la segunda, no confundir con la ya mencionada Suicide Squad del 2016).

Hoy, James Gunn está a cargo de las producciones de DC Studios, junto a su viejo colaborador David Safran como productor. Juntos, están trazando el futuro de la convulsionada franquicia. Y a partir del relato hasta este punto, queda claro que heredan un desastre al cual, de alguna forma, intentarán dar sentido.

¿Cuándo y dónde comienza la nueva continuidad?

La primera fase es algo… confusa, con declaraciones de James Gunn que oscurecen más de lo que aclaran el futuro de DC.

Por un lado, dijeron que “Superman: Legacy será la primera película del nuevo universo, su “verdadero nacimiento”, pero no será la primera producción en estrenarse, dado que ese lugar lo tendrá la serie “Creature Commandos”, que incluirá entre sus filas a Weasel, quien ya participó en “The Suicide Squad” estrenada en 2021.

Pese a ello, dijeron que el Jaime Reyes (Blue Beetle) de Xolo Maridueña es ya el primer personaje del nuevo universo, cuya película fue estrenada el año pasado. Y, enredando más el asunto, se supone que esta continuidad también incluirá la segunda temporada de “Peacemaker”, y una serie sobre Amanda Waller interpretada por Viola Davis (“How to get away with murder”), dupla personaje/actriz que se remonta hasta el “Suicide Squad” del 2016.

Pero sea cual sea el origen cronológico real de todo ese desmadre, esto es lo que se sabe sobre la primera etapa, que llevará por título “Gods and Monsters” (“Dioses y monstruos”). Es decir, lo que se viene a partir de este punto.

En el cine

Superman: Legacy

La película que iniciará todo es “Superman: Legacy”, el 11 de julio 2025, dirigida y guionizada por James Gunn. Este recién pasado jueves, reveló él mismo mediante una publicación en Instagram, se celebró su primera lectura del libreto con todo el reparto presente.

En ella, David Corenswet (“The Politician”, “Hollywood”) será Clark Kent/Kal-El/Superman, Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”, “House of Cards”) será Lois Lane, Skyler Gisondo (“The Bill Engvall Show”) será Jimmy Olsen, Nicholas Hoult (Dr. Hank McCoy/Beast en la saga X-Men) será Lex Luthor, Terence Rosemore será Otis (“Atlanta”, y tuvo papeles menores en “Guardians of the Galaxy Vol. 3” y “The Suicide Squad”) y la modelo Sara Sampaio será Eve Teschmacher.

Asimismo, en lo que parece ser el primer vistazo a una Liga de la Justicia en este nuevo mundo, Edi Gathegi (Armando Muñoz/Darwin en “X-Men: First Class”) será Mr. Terrific, Anthony Carrigan (Victor Zsasz en “Gotham” y Kyle Nimbus/Mist en “The Flash”) será Metamorpho, Isabela Merced (Anya Corazón/Araña en “Madame Web”) será Hawkgirl y Nathan Fillion (T.D.K. en “The Suicide Squad”, y la voz de Hal Jordan/Green Lantern en varias producciones animadas) será Guy Gardner/Green Lantern.

También se espera que Sean Gunn -quien dio vida a los movimientos de Rocket Raccoon en el set de “Guardians of the Galaxy”, y a Weasel en “The Suicide Squad”– interprete a Maxwell Lord -papel que previamente interpretó Pedro Pascal en “Wonder Woman 1984”, y Milly Alcock (“House of the Dragon”) a Kara Zor-El (Supergirl), pero eso no ha sido confirmado.

Finalmente, se presentará a Maria Gabriela De Faria como Ángela Spica/The Engineer, proveniente de las páginas de “StormWatch” y “The Authority” de la editorial WildStorm, incorporada hace algunos años en la continuidad de los cómics de DC y pronto también en el cine.

Los detalles sobre la trama de la película son escasos, pero sabemos que tras asumir las riendas de DC Studios, James Gunn se inspiró a escribirla y dirigirla tras la muerte de su padre. Así, según su sinopsis, en la película Clark deberá reconciliar su herencia kriptoniana con su crianza terrícola en un mundo ya poblado por superhumanos.

Según el director, Superman es la mayor prioridad actual de DC Studios, y no es para sorprenderse porque si bien Batman es el personaje más popular, el “hombre de acero” es el real pilar de la mitología de DC.

A nivel de cómics, según Gunn, se inspiró en “All-Star Superman” de Grant Morrison y Frank Quitely, aunque seguramente no en su trama dado que en dicha historia Superman está al final de su carrera, moribundo. Y, si bien Legacy no será una historia de origen, sí se apunta a que sea un Clark recién llegado al Daily Planet en Metropolis.

Igualmente, a partir del reparto podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, hay tres “grupos” de personajes: el entorno de Clark, el de Lex -que recuerda a sus compañeros durante las películas de Richard Donner y Christopher Reeve-, y la “Liga”. Queda aparentemente claro que el foco del conflicto será la icónica rivalidad entre Clark y Lex, en un contexto donde la Liga será clave, pues Gunn prometió que no serán meros cameos.

The Authority

Hablar de The Authority es complejo, y su incorporación al universo DC lo es aún más. El mismo Gunn lo explicó: la filosofía de este equipo es que “el mundo está completamente roto. Y la única manera de arreglarlo es tomar la justicia en sus propias manos, ya sea matando gente, destruyendo jefaturas de estado, cambiando gobiernos, ya sabes, lo que quieran hacer para mejorar el mundo”.

Originalmente, cuando los cómics del equipo eran publicados por el sello WildStorm, esta historia se contó sin una Liga de la Justicia, ni menos un Superman presentes. De hecho, Authority tiene su propio “Superman” llamado Apollo.

¿Cómo funcionará, entonces, esta historia? Aún no lo sabemos. Y sobre el reparto, sólo podemos suponer que aparecerá The Engineer tras su debut en Superman: Legacy.

The Brave and the Bold

Dirigida por Andy Muschietti -quien consiguió mantener su empleo pese al mal desempeño de “The Flash”-, se cree que será el debut del ‘Caballero de la Noche’. Su título significa “El valiente y el audaz”, un título dual que han ostentado muchos personajes a lo largo de la historia de DC, y que normalmente implica sólo una colaboración entre dos héroes. Más recientemente, fue también el nombre de una serie animada de Batman.

Lo que sabemos sobre ella es que abordará a Batman pero desde el ángulo de la Batifamilia, apenas explorada en el cine más allá de “Batman & Robin” en 1997. En ella, se presentará al hijo de Bruce Wayne, Damian, que en los cómics se convierte en uno de los tantos aprendices y potenciales herederos del manto del murciélago.

Según Gunn, la película será una “extraña historia de padre e hijo”, y estará basada en los cómics escritos por Grant Morrison entre el 2006 y 2013, quien precisamente creó para DC a Damian al principio de ese período.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Aún sin dirección pero guionizada por Ana Nogueira, es descrita por Gunn como una “gran y épica película de ciencia ficción” y un “bello cuento estelar” protagonizado por Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock.

Para ello, se inspiraron en “Supergirl: Woman of Tomorrow”, de Tom King y Blquis Evely según reveló el mismo Gunn, siendo dicho cómic una historia reciente que aborda el crecimiento personal de la “chica de acero”.

Se espera que comiencen a grabar a finales de 2024, por lo que más confirmaciones del reparto deberían comenzar a surgir a lo largo del año.

Swamp Thing

Dirigida y guionizada por James Mangold (“The Wolverine”, “Logan”, “Indiana Jones and the Dial of Destiny”), relatará los orígenes de la “Cosa del Pantano”, uno de los personajes más icónicos y fundamentales de la mitología “oscura” de DC Comics.

Como es de esperarse, estará inspirada en la “Saga of the Swamp Thing” escrita por Alan Moore a mediados de los 80s, y se supone que Mangold ya está trabajando en el libreto en medio de otros proyectos que tiene con otras producciones.

Sin embargo, aún no hay más anuncios más allá de eso.

En el streaming

Creature Commandos

Será el primer título en estrenarse, incluso antes que “Superman: Legacy”, y a vinculada a las películas del Suicide Squad. Dirigida y guionizada por James Gunn, en ella Amanda Waller (Viola Davis) reclutará al equipo titular, una tropa de monstruosos inadaptados.

También regresarán a sus papeles Sean Gunn como Weasel (a quien ya presentaron en “The Suicide Squad”), además de interpretar a G.I. Robot; y Steve Agee como John Economos, (que también figuró en dicha película y más prominentemente en “Peacemaker”).

A ellos se suma Frank Grillo (Brock Rumlow/Crossbones en las películas del Capitán América, y voz del Agente Faraday en “Justice League: Warworld”), quien interpretará a Rick Flag Sr. (padre del Rick Flag del Squad), mientras que Maria Balakova (Cosmo en “Guardians of the Galaxy Vol. 3”) será la princesa Ilana Rostovic, Indira Varma (Ellaria Sand en “Game of Thrones”, Ilsa Pucci en “Human Target” y Tala Durith en “Obi-Wan Kenobi”) será la Novia de Frankenstein, Zoë Chao (“Strangers”, “The Afterparty”) será Nina Mazursky, Alan Tudyk (“Green Arrow” en “Young Justice” e “Injustice”, Joker en “Harley Quinn”, Eric Morden/Mr. Nobody en “Doom Patrol”, Clark Kent en “Justice League: War”, K-2SO en “Rogue One”, entre muchos otros papeles) será Doctor Phosphorus, David Harbour (Hellboy en “Hellboy”, Alexei Shostakov/Red Guardian en “Black Widow” y “Thunderbolts”, Jim Hopper en “Stranger Things” y un papel menor en “Suicide Squad” del cual nos olvidaremos) será Eric Frankenstein y Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg en The Witcher) será Circe.

Siendo todos personajes mayormente desconocidos, de un equipo en general olvidado, queda por ver qué es lo que se hará con ellos cuando llegue a Max a fines de año, pero aún no hay fecha confirmada aunque ya estarían finiquitando los últimos detalles de la animación, según Gunn.

En cualquier caso, adelantaron desde la producción, se buscó actores que también pudieran interpretar a sus personajes en películas de ‘live action’, debiendo ellos audicionar frente a la cámara y no sólo por voz, así que se espera que más de alguno de ellos de el salto a la pantalla grande. Se supone que, mínimo, Grillo lo hará.

Waller

La serie sobre “El Muro” será guionizada por Christal Henry (“Watchmen”, la serie) y Jeremy Carver (“Doom Patrol”, “Supernatural”), como ya adelantamos, será protagonizada por Viola Davis, quien volverá al papel que para esas alturas ya habrá interpretado en “Suicide Squad”, “The Suicide Squad”, “Peacemaker”, “Black Adam” y “Creature Commandos”.

Específicamente, será una secuela de Peacemaker, apareciendo algunos personajes de dicha serie y, se supone, va a ser estrenada en 2024. Sin embargo, a falta de más anuncios, tal fecha está puesta en duda.

Lanterns

Aquí ya entramos en terreno pantanoso, porque esta serie y las siguientes en la lista ni siquiera tienen aún director confirmado. Pero hasta donde se cree, “Lanterns” se enfocará en los Linterna Verde, siendo protagonizada por Hal Jordan y Jon Stewart, quienes investigarán un misterio en la Tierra.

Así, se espera que tenga un tono “detectivesco” al estilo de “True Detective”.

Según el mismo James Gunn, los Linterna Verde serán parte clave de la nueva mitología cinematográfica de DC, y la historia de esta serie estará directamente conectada con la trama principal de “Gods and Monsters”.

Paradise Lost

“Paradise Island Lost” es originalmente el nombre de un cómic de Phil Jiménez y George Pérez sobre una guerra civil en Themyscira, de donde es oriunda Wonder Woman; y, hasta donde sabemos, esta serie será abordada como un “drama político” en dicha isla, previo al nacimiento de Diana.

Los productores ya la compararon con “Game of Thrones”, pero no se sabe más sobre ella aún.

Booster Gold

Posiblemente la primera obra que será directamente una comedia, protagonizada por Mike Carter (Booster Gold), un sujeto del futuro que llega al presente para hacerse pasar por un superhéroe usando tecnología del futuro.

Peacemaker

Será la segunda parte de la serie que se estrenó antes de que James Gunn asumiera las riendas de DC Studios, que a su vez estará interconectada con “Waller”. Quedará por ver cómo abordan discrepancias tan obvias como que, bueno, el Flash de Ezra Miller y el Aquaman de Jason Momoa aparecen en la primera temporada.

¿Arkham?

Esto ha sido bastante enredado, pero ahora mismo lo que se sabe es que Antonio Campos (“The Punisher”, “The Devil All the Time”) estará a cargo de una serie centrada en el Sanatorio Arkham, donde el murciélago suele encerrar a sus criminales.

Pasadas las polémicas y diferencias creativas que mutaron el concepto original -antes iba a esta enfocada en el Departamento de Policía de Gotham, pero ya no-, nada más se sabe sobre ella.

Videojuegos

Este frente está aún más escaso de información que todo lo anterior, pero lo que se sabe es que Gunn tiene contemplado producir videojuegos integrados en su continuidad de DC, pero sin que sea necesario jugarlos para entender o disfrutar lo que ocurra en las películas.

Tal vez también estén preocupados por el desastre dejado por el juego del Suicide Squad, un título con el cual precisamente James Gunn hizo su entrada a el mundo DC.

Elseworlds, los “universos paralelos”

En medio del enredo heredado por Gunn en DC, no todo será truncado, pues también heredó algunas historias en curso y al parecer lo suficientemente funcionales como para no ameritar ser interrumpidas.

Ellas serán marcadas con el sello “Elseworlds”, que hace décadas es usada en DC Comics para referirse a los universos alternativos a continuidad central -y también fue un evento en el Arrowverwse-.

Entre ellos, se incluirán las películas “Joker” y su secuela que se estrenará este año; “The Batman” de Matt Reeves (“Dawn of the Planet of the Apes”, y su secuela), así como sus secuelas y spin-off televisivo “The Penguin”; una película de Superman encabezada por un actor negro aún indeterminado, la cual se supone que será producida por J. J. Abrams (“Fringe”, “Lost”, y más recientemente las películas de “Star Trek” y las secuelas de “Star Wars) y escrita por el periodista Ta-Nehisi Coates; Dead Boy Detectives dirigida por Steve Yockey (“The Flight Attendant”, “Supernatural”, “Doom Patrol”) y la secuela de la película de “Constantine” protagonizada por Keanu Reeves (no requiere presentación) en 2005, dirigida por Francis Lawrence (“The Hunger Games”, “I am Legend”).

También considerará la serie “Superman & Lois”, que es el último remanente del universo/multiverso compartido televisivo iniciado por “Arrow” en 2012; las series animadas “Teen Titans Go!”, “My Adventures with Superman”, “Batman: Caped Crusader”, “Bat-Family”, “Beast Boy: Lone Wolf” y “Harley Quinn”.

De la misma forma, están contempladaslas películas animadas “Merry Little Batman”, “Aztec Batman”, “Watchmen” y “Milestone”, así como las que vengan después de la trilogía de “Crisis en Tierras Infinitas” que se están estrenando este año.

Ahora, hay que tener presente que este multiverso cinematográfico está aún en etapa embrionaria, pese a todo lo que ya hay estrenado y lo que está en curso, así que mucho puede cambiar a lo largo de este mismo año, antes del estreno de “Creature Commandos” y “Superman: Legacy”.