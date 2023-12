El director y productor de cine estadounidense, James Gunn, confirmó esta tarde que el actor británico Nicholas Hoult estará a cargo de personificar al némesis de Superman, Lex Luthor, en Superman Legacy.

“Sí, finalmente puedo responder, Nicholas Hoult es Lex Luthor en #SupermanLegacy y no podría estar más feliz“, partió señalando el también director ejecutivo de DC Studios en su perfil de Instagram.

“Salimos a cenar anoche para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que será diferente a cualquier cosa que hayas visto antes y que nunca olvidarás“, anticipó Gunn en la publicación.

Sobre el por qué no había confirmado la participación de Hoult como Lex Luthor cuando dicha información ya había comenzado a circular en redes y medios internacionales, James dijo: “Aunque estábamos discutiendo sobre ello, no era definitivo hasta hace un par de días y no quería decirle a todos algo que no es seguro. De todos modos, aquí está Lex (y Nicholas!), uno de mis personajes favoritos en el DCU“.

De tal forma, James confirmó el resultado de las negociaciones entre Nicholas y DC Studios.

Cabe recordar que Superman Legacy, la nueva película que mostrará cómo Superman entrelazará su herencia alienígena con su familia humana, se estrenará el 2025.

Dicho filme de DCU será protagonizada por David Corenswet, quien será Clark Kent (Superman), y contará también con la aparición de Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, y Anthony Carrigan.