Milly Alcock, de House of the Dragon, dará vida a Kara Zor-El, y así es más o menos como podría verse en el uniforme kriptoniano.

Supergirl, la “chica del mañana” será interpretada por Milly Alcock (House of the Dragon) en Superman Legacy, y posteriormente en su propia película en el nuevo universo cinematográfico de DC, según confirmó su director James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad -la segunda-).

“Milly fue la primera persona que presenté a Peter (Safran) para este papel, hace más de un año, cuando apenas había leído los cómics” de Tom King y Bilquis Evely, reveló Gunn tras el anuncio.

De hecho, la precuela de Game of Thrones fue clave para la elección de Alcock: “Estaba mirando House of the Dragon y pensé que puede tener la chispa, la gracia y la autenticidad que necesitamos para la Supergirl del DCU”.

Ya con la confirmación oficial, entonces, los fanáticos con habilidades para el Photoshop se abocaron a imaginar -o reimaginar, porque algunos ya la habían “fancasteado” antes- cómo se vería la actriz en su nuevo papel.