Camila Recabarren hará su debut en el cine con la película Muertas Vivas , de la directora Sandra Arriagada, una zom-com que muestra un apocalipsis zombie, pero desde la mirada de tres modelos.

La cinta, que también incluye a María Jesús Vidaurre y a la actriz argentina Clara Kovacic, presentó su primer adelanto este sábado en la primera jornada de Comic Con Chile.

“Sandra, la directora, me contactó”, explicó Recabarren a BioBioChile. “Yo no soy actriz, pero me tocó toparme con buenos actores y actrices que fueron muy solidarios a la hora de desempeñar mi papel, me dieron buenos consejos”, añadió.

En la producción la modelo compartió escenas con Belén Mora, Koke Santa Ana y “Pollo” Castillo. “Fue un trabajo en equipo y cuando los trabajos se hacen en equipo, salen mucho mejor y hubo un apoyo constante de todos”, recordó.

Camila da vida a una joven inocente que llega a la capital para trabajar en el mundo del modelaje, donde termina conociendo las malas prácticas y envidias del rubro.

El personaje de Recabarren junto a dos compañeras, terminan enfrentadas a un joven director de publicidad (Castillo) y a una villana, todo en un mundo apocalíptico.

Camila Recabarren y Muertas Vivas: “Hay que abrirse de mente”

La cinta fue grabada en plena pandemia y según Recabarren es divertido poder verse en el primer adelanto. “No había visto el tráiler y había visto pocas imágenes”, reconoció.

De hecho, la exchica reality, afirma que está muy ansiosa de ver la película completa con la post-edición y los efectos especiales.

“Están buenas las películas (chilenas) y que se apoye al cine nacional. Esto era de terror y más cómico, pero también es (un proyecto) entretenido y novedoso para el cine chileno”, dijo.

“Hay que confiar en estas apuestas diferentes y entretenidas también. Hay que abrirse de mente”, comentó.

Camila tampoco se cerró a la posibilidad de volver a actuar. “Encuentro muy entretenido este mundillo, así que también abierta a nuevas posibilidades de trabajo en este u otro ambiente de entretención”, reconoció.

“No tengo demostrar nada a nadie”

La influencer volvió a Chile tras pasar varios meses en Estados Unidos, donde se vio envuelta en varias polémicas. Aunque asegura estar muy tranquila ahora.

“He estado tranquila en mi región y con ganas de hacer proyectos grandes el día de mañana y poder compartir mis redes sociales con talentos de otros rubros”, afirmó.

Estoy tranquila, porque hoy a mis 31 años, no tengo que demostrarle nada a nadie, así que tranquila a la hora de tomar una decisión que le haga bien a mí y a mi alma”, cerró.