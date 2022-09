La modelo Camila Recabarren dio una entrevista a la revista Sarah, en la cual analizó los puntos negativos y positivos de su estadía en Estados Unidos, donde fue acusada de no pagar por el arriendo de una casa y debió vender artesanías en la calle para mantenerse.

La exMiss Chile volvió al país a fines de agosto pasado e incluso tuvo un retornó al modelaje en nuestro país. Por ahora, pasa el tiempo con su hija y familia en La Serena.

En sus declaraciones, replicadas por Página 7, Recabarren indicó que no llevó mucho dinero para radicarse en el país norteamericano.

“No llevaba casi nada de plata, solo muchos sueños. Vendí mi auto acá antes de irme, pero fue para pagar algunas cuentas. No me fui con tanta plata. Llevaba plata como para el primer mes, porque siempre pensé que iba a trabajar allá, y fue así”, expuso.

“Vendía de repente cuando me faltaban las lucas, pero igual siempre mi familia ha estado preocupada por nosotras. Había días en que con mucho esfuerzo mi mamá, papá o hermano me depositaban dinero”, agregó.

Asimismo, también confesó que en su peor momento económico robó comida en un supermercado para alimentar a su hija.

“Tuve que robar en el supermercado para poder tener comida para mi hija, pero no me hace una peor persona. Lo tuve que hacer y fue parte del viaje. Acá en Chile no lo haría, pero allá nadie me conocía”, sentenció.

Nueva pareja de Camila Recabarren

En este sentido, la modelo también confirmó que está en pareja con una mujer, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“Es chilena, está en Miami, pero está volviendo también pronto a Chile. De hecho, en mi último mes en Los Ángeles llegó a visitarme. Fue a pasar unos días conmigo, después yo también me fui a Miami para estar juntas. Confío mucho en ella, ella en mí. Llevamos casi dos años”, indicó.

“Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso. Estoy haciendo cambios en mis relaciones en general, quiero sentirme amada, antes yo ponía obstáculos”, concluyó.