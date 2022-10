En 2021, los actores Benjamín Vicuña y Leonor Varela apostaron por un proyecto que los sacaba de su zona de confort: una película de humor, que a la vez mezclaba el thriller y el suspenso. Así fue que nació la película Miénteme, que no estuvo exenta del temido coronavirus.

La cinta de Prime Video, dirigida por Sebastián Schindel y creada por Lucas Akoskin, esposo de la actriz chilena, se centra en Bárbara (Florencia Peña), una mujer que acaba enfrenta una abrupta ruptura amorosa que acaba haciéndole dudar sobre sus decisiones en relaciones.

Es así que decide pedirle ayuda a su amiga Eva (Leonor Varela) y su esposo, Matías (Lucas Akoskin), para que le presenten a un hombre ideal. Es así como la pareja en crisis decide juntar a la chica con Julián (Benjamín Vicuña) quien dice ser un destacado economista.

Sin embargo, con el avance de la historia, Eva poco a poco comienza a dudar de qué tan reales son las palabras de Julián, por lo que decide investigar quién es realmente el hombre que enamoró a su amiga.

Las dificultades de Benjamín Vicuña y Leonor Varela a la hora de grabar Miénteme

En conversación con BioBioChile, Varela y Vicuña recuerdan las grabaciones en Buenos Aires, Argentina, y concuerdan en lo demandante del proyecto, pese a que no primaron las escenas físicas a lo largo de la cinta.

“Peleamos contra el calor, contra el COVID, y aun así, sacamos una película con exteriores, con secuencias de acción, de autos, jugando al tenis, de baile… Tuvo de todo”, destaca Vicuña.

Asimismo, no evita recordar uno de los momentos más difíciles de realizar: una escena de baile. Y es que, más allá de una coreografía compuesta, la temperatura hizo todo mucho más difícil.

“La primera semana de enero había una ola de calor. Recuerdo que eran las 12 de la tarde y nos estábamos derritiendo”, rememora. Entonces, afirma que en la secuencia en un boliche “estaba transpirando, bailando, con el aire acondicionado apagado, fue horrible”.

Por otro lado, Varela destaca los problemas que tuvo de salud durante las grabaciones, luego de que se contagiara con coronavirus. De acuerdo a la actriz, en aquellos cinco días de descanso, también se contagió su esposo y su hija.

“Creo que eso fue lo más estresante de todo: perdí mucho peso, mucho pelo. El virus me pegó fuerte y al final del rodaje estaba muy cansada. Aunque son cosas que pasan y estas máquinas son así. Hay que seguir andando no más”, comentó.

Ahondando sobre aquella experiencia, Varela destacó su agotamiento en ese periodo. “Creo que tenía una flacura que parecía enfermiza, pero no lo dejé ver en cámara”, comenta orgullosa.

“Uno trata de dar lo mejor posible, porque la producción cuesta demasiada plata. Tuve que volver y tuve que volver. Uno no puede darse el lujo de no estar de humor”, admite.

De todas formas, Vicuña destaca las complicaciones de su también amiga, “igual fue complicado, la Leo no estaba en su casa y se enfermaron los tres. Tenía que cuidar a su hija con 40 de fiebre”, relata.

“Yo no dormí esos días cuidando a la Luna”, confesó entonces la actriz. “Volví al trabajo y estaba muy, muy cansada. Yo creo que son exigencias de lo que hacemos. No siempre es fácil, pero es una lección. E igual la pasé bien”, añade con una sonrisa.

Asimismo, entre los momentos que pasó el actor en medio del lanzamiento de la película, Vicuña destaca que “fue un proceso lindo” el poder realizar el proyecto con seres queridos.

“He tenido una suerte que no parece casualidad: he hecho un montón de proyectos con amigos, un montón de proyectos personales con gente a la que quiero mucho y eso está bueno. He tenido mucha contención, mucha conversa y eso atraviesa la pantalla”, menciona emocionado.

¿De qué trata la película Miénteme?

Vicuña asegura que la cinta “juega con el asunto de las mentiras, de cómo tenemos incorporado el decir mentiras piadosas y cómo son los efectos de lo que se puede omitir”.

“En este caso, mi personaje es un tipo que cae en esas mentiras torpes para tratar de encontrar el amor, y pudimos hacer una comedia con estructura de thriller que se va revelando y conociendo parte de la historia de estos personajes”, añade.

Asimismo, Varela destaca la comedia presente en el proyecto de amigos, que la saca totalmente del estilo de películas que normalmente hace. “Encuentro que parte de crecer es buscar cosas nuevas y yo quería probar, quería hacer”, apunta a este medio.

“La comedia no es algo que me nace naturalmente de hacer, yo soy más del drama o la acción. Entonces, buscar esto me saca de mi zona de confort. Aunque siento que la película es parte de todos, una parte humana en admitir que todos mienten un poco. Es un rasgo humano, como la vulnerabilidad, que no nos gusta mostrar”, reflexiona.

La cinta Miénteme ya está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.