Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe en las primeras temporadas de The Crown, sobre la realeza británica, asegura que la reina Isabel II si veía la serie inspirada en su historia de vida.

Fue durante una entrevista en el programa Today Show que el actor comentó la relación de la familia real con la producción de Netflix que retrata sus vidas. Allí contó que había escuchado que la Reina si veía la serie, aunque no su esposo.

“Escuché que la Reina lo había visto. (…) Aparentemente, lo hacía con un proyector los domingos por la noche“, aseguró Smith. Además, comentó que no era ese el caso del verdadero príncipe Felipe.

“Sé que Felipe definitivamente no la vio. Una vez, un amigo mío se sentó junto a él en una cena y le preguntó. Le dijo: ‘Felipe ¿has visto The Crown?’”, contó.

El también llamado Duque de Edimburgo habría dado una respuesta negativa. “Aparentemente, el duque se dio vuelta y le respondió tajante: ‘No seas ridículo’”, reveló Smith.

philip and elizabeth II edit fancam the crown claire foy and matt smith cardigan by taylor swift pic.twitter.com/nYN1TbRz7m — 🎞 (@carqsella) September 16, 2022

El actor encarnó al esposo de Isabel II durante las primeras 2 temporadas de la serie, reemplazado después por Tobias Menzies, quien representaría al príncipe con más edad.

Actualmente, Smith protagoniza la producción de HBO, House of the dragon, que corresponde a una precuela de la aclamada Game of Thrones. Allí actúa como un príncipe de la Casa Targaryen.