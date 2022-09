Matt Smith es el nombre del actor de 39 años que da vida al personaje de Daemon Targaryen en la serie de HBO, "House of the Dragon", y que vio truncado su sueño de llegar a ser futbolista, debido a una enfermedad que afecta la columna de las personas y que suele presentarse después de los 60 años de edad. Sin embargo, el también intérprete del príncipe Felipe en "The Crown", la padeció cuando tenía 15 años.

Al igual que la serie de HBO “Game of Thrones” (GOT), su precuela, “House of the Dragon”, ha sido todo un éxito de audiencia y ha sorprendido por los actores que componen su elenco, como Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen.

Cabe recordar que la producción sigue la lucha por el “Trono de Hierro”, dentro de la infame familia Targaryen, casi 200 años antes de lo que vimos en la saga creada por George R. R. Martin.

“House of the Dragon” y sus éxitos anteriores

Con 4 capítulos estrenados, “House of the Dragon” ya es una de las series más vistas de HBO Max, la que cuenta como protagonistas a Matt Smith y Milly Alcock, quien hace de su sobrina, Rhaenyra Targaryen.

Antes de sumarse a la producción, el actor ya era conocido por producciones como “The Crown”, donde interpretó al fallecido príncipe Felipe cuando era joven, y por el thriller psicológico de “Last Night in Soho”.

Y a pesar de que fue parte de la “eterna” serie de ficción, “Dr. Who”, su presencia en la precuela de GOT, ha llamado la atención de muchos, sobre todo al conocerse cuál era su destino profesional antes de la actuación.

Matt Smith y su enfermedad que lo alejó del fútbol

Matt Smith, de 39 años, nació en Northampton, una localidad del centro sur de Inglaterra, donde demostró una gran habilidad con el balón, llegando a ser parte de las filas de algunos equipos de fútbol profesionales, como el Northampton Town, el Nottingham Forest y el Leicester City.

Así lo explicó en una entrevista al programa radial de la BBC, Desert Island Discs, en el 2020, al menos un año antes de tener la certeza de sumarse a “House of the Dragon”.

En la oportunidad, reveló que a los 15 años de edad, a punto de integrarse a la sub-16 de la selección de Inglaterra, fue diagnosticado con espondilosis cervical.

Se trata de una enfermedad que afecta a la columna vertebral y está relacionada con el desgaste de los discos espinales. Según la Clínica Mayo, esta enfermedad es común en personas mayores de 60 años, quienes la padecen en un 85% de los casos.

“Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Mi ego decía: ‘Yo soy eso, soy un futbolista’. Y ya saben cómo es; en la escuela, era el jugador de fútbol para todos y, de repente, nada”, se lamentó el actor.

Para su suerte, comentó que Terry Hardingham, quien fue su profesor de actuación -su otra pasión paralela al fútbol- lo convenció de retornar a las clases y entrar a estudiar esta disciplina, y así, lograr ser parte de los éxitos televisivos que suma en su currículum.