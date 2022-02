Al final del episodio 6 de The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), Luke Skywalker le pide a Grogu que elija entre entrenar como jedi o seguir al mandaloriano Din Djarin. Este miércoles, el final de la serie mostró la decisión y abrió el paso para la próxima temporada 3 de The Mandalorian. Esta nota contiene spoilers.

Este miércoles fue emitido el séptimo y último episodio de The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), titulado Chapter 7: In The Name of Honor (En nombre del honor), por el streaming Disney+.

Dirigido por Robert Rodríguez, cierra la historia de Boba Fett en Tatooine, pero también cuenta, como era esperado, con una conexión directa al inicio de la próxima temporada 3 de The Mandalorian, la otra serie live action (con actores reales) de Star Wars.

Recordemos que la trama de ambas producciones se entrelazaron a partir del episodio 5, Chapter 5: Return of the Mandalorian (Regreso del mandaloriano).

Una de las cosas que los fans más esperaban era ver qué decisión tomaría Grogu (Baby Yoda), pues al término del episodio 6, Chapter 6: From the Desert Comes a Stranger (Desde el desierto viene un extraño), Luke Skywalker (Mark Hamill) le plantea un desafío: tiene que elegir definitivamente si se convertirá en jedi o seguirá los pasos del mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), a quien ve como figura paterna.

En las primeras escenas de este episodio 7, podemos ver a Grogu llegar a Tatooine en la nave X-Wing de Luke, únicamente en compañía de R2D2. Así que su decisión estuvo clara desde el principio: eligió a su padre adoptivo.

Más adelante, Grogu se encuentra con Mando y se muestra cómo el pequeño tiene puesta la mini cota de malla de beskar que le dejó Djarin como regalo, su “herencia” por ser “hijo” de un mandaloriano.

Al final del episodio, y tras ambos ayudar a Boba Fett a recuperar su territorio, Grogu se marcha junto a Din Djarin en su nueva nave, así que a partir de ese punto comenzará la temporada 3 de The Mandalorian, que aún no tiene fecha de estreno.