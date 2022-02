El episodio 6 de El libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett) fue liberado este miércoles en la plataforma de streaming Disney+ y no ha decepcionado. Esta nota contiene spoilers.

Un momento inesperado, pero muy deseado por los fans, ocurrió cuando dos personajes importantes se reunieron por primera vez. Nunca antes se había revelado si ambos sabían de la existencia del otro.

Pero otros momentos que emocionaron a los fans fueron las referencias al maestro jedi Yoda.

En este episodio, se puede ver a un joven Luke Skywalker entrenando a Grogu. En el ccapítulo 5 ya se había adelantado que el mandaloriano Din Djarin iría a visitar al pequeño, así que estas apariciones no fueron del todo inesperadas.

La primera vez que Luke menciona a Yoda fue hacia el inicio, cuando le cuenta a Grogu que una vez conoció a alguien muy parecido a él.

“Quiero contarte sobre alguien a quien me recuerdas mucho. Su nombre era Yoda. Era pequeño, como tú, pero su corazón era enorme, y la Fuerza era poderosa en él”, le dice Skywalker.

“Una vez me dijo ‘el tamaño no importa’. Así era como hablaba, decía acertijos. ¿Oíste a alguien hablar así en tu hogar?”, añade.

La segunda referencia ocurre hacia el final, cuando Luke le dice a Grogu que debe elegir entre convertirse en jedi o seguir al mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal).

Para ello, le pide que escoja entre dos objetos: la cota de malla, hecha del metal beskar, que le regaló Mando… o el sable de luz de Yoda.

El lightsaber es pequeño, como era de esperarse, y en color verde.

El episodio termina en ese momento, dejando pendiente la decisión de Grogu para el episodio 7, que será el último de El libro de Boba Fett, el próximo miércoles 9 de febrero.