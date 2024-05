Francisco Kaminski estará presente en una nueva versión de Podemos Hablar, la cual será transmitida este domingo por Chilevisión.

En la instancia, el locutor contará su testimonio respecto al quiebre con Carla Jara. De acuerdo a lo que adelantó la estación, Kaminski hará un duro desmentido a su exesposa.

Esto debido a que, en la instancia, asegurará que el quiebre no se dio por la presencia de Camila Andrade en su matrimonio.

“Insisto, aquí no hay terceras personas involucradas. Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade y eso también siento que es un cargo injustamente, súper duro. Ella también se merece unas disculpas, yo también la metí en este tema”, indicó.

No obstante, en aquella parte de la conversación el rostro de La Red sí reconoció que “se fijó en otra persona”, en medio de su crisis matrimonial.

Kaminski y Carla Jara

“Los matrimonios terminan por dos personas, no hay una tercera, el compromiso era mío y de la Carla y nosotros obviamente que una de ambas partes no estaba bien, por algo se fija en otra persona, no es por alguien”, aseguró.

“Nosotros igual si no hubiese estado Camila, igual hubiésemos terminado, no en estas circunstancias claramente”, concluyó.

Hay que señalar que Carla Jara estuvo hace algunas semanas en el estelar, que es conducido por Julio César Rodríguez, donde reveló detalles de su separación.

“En ese día él me reconoció y me dice que estaban teniendo algo (con Camila Andrade) y que habían muchos coqueteos entre ellos, de lo que me escribían era real, pero que él no quería nada serio con ella ni nada. ‘Por eso te estoy eligiéndote a ti, porque te amo, porque eres la mamá de mi hijo, eres mi mujer”, describió en la oportunidad.

“Yo le digo ‘no te voy a pedir nada, sino que tu me digas que estás dispuesto a hacer para que yo te perdone’ y él me dice ‘voy a renunciar al programa’, al programa donde ellos trabajaban y yo le digo ‘perfecto, me parece super bien’, además (me dice) ‘voy a tomar terapia, voy a ir al psicólogo, al psiquiatra para entender por qué me pasó esto y para volver hacer la familia que éramos””, remató.