Este miércoles se emitió el episodio final de The Book of Boba Fett. En redes sociales se rumoreaba que múltiples personajes harían cameos, siendo Han Solo el principal candidato. Aquí te contamos si sucedió o no. Esta nota contiene spoilers, obviamente.

Este miércoles a llegado a su final The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), la segunda serie live action de Star Wars, con su séptimo episodio titulado Chapter 7: In The Name of Honor (En nombre del honor).

Múltiples cosas ocurrieron en este episodio, como que conocimos la decisión de Grogu respecto a ser jedi o mandaloriano, y se cerró -obviamente- la historia de Boba Fett en Tatooine.

Pero también hubo muchas cosas que no ocurrieron y que los fans esperaban. Hablamos de todos los cameos que se rumoreaban en redes sociales.

En las últimas semanas, los seguidores de Star Wars especularon que múltiples personajes podrían aparecer en el final de Boba Fett, lo cual se reforzó luego de los cameos de Luke Skywalker (Mark Hamill) y Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en el episodio 5.

El principal candidato era Han Solo, debido a que Harrison Ford fue visto visitando los estudios donde se grabó la serie.

Así lo reportó a inicios de enero el periódico británico The Sun, que indicó que se rumoreaba que el actor habría acudido por tres días al set en Londres, Inglaterra, interrumpiendo las grabaciones de Indiana Jones, que se desarrollaban en la misma fecha.

Muchos fans también especulaban que otros personajes podrían aparecer, como Qi’ra (Emilia Clarke), un joven Ben Solo como aprendiz de Luke o Chewbacca. Igualmente, se planteó que podría ser Han Solo, pero personificado por el actor Alden Ehrenreich de la película Han Solo: una historia de Star Wars.

Sin darnos más rodeos, les contamos que Han Solo no aparece en el final de The Book of Boba Fett, ni tampoco ninguno de los otros personajes mencionados. No hay nuevos cameos de ningún tipo en el episodio 7.

En la conclusión de la serie, únicamente aparecen personajes que ya han participado anteriormente, sin sorpresas.

Esto no quiere decir que Harrison Ford no vaya a volver nunca a Star Wars. Si es que era cierto que grabó en los estudios de Star Wars, existe la posibilidad de que sea para otra serie. Recordemos que durante este año se estrenarán Obi-Wan Kenobi y Andor.