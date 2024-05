Soledad Onetto dio una extensa entrevista al diario español El País, en donde habló en extenso respecto a los primeros tres meses de vida de su hijo Borja.

En este sentido, la periodista reflexionó sobre varios aspectos, aunque uno llamó especialmente la atención: sus miedos en torno a la maternidad.

En este sentido, Onetto aseguró que por primera vez “tiene miedo a morir”, lo anterior relacionado a la crianza de su hijo.

“La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: “¿Cómo estás?” Estoy bien, le dije, pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día. Y me dice: “Te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras”, indicó.

“Y eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir. Una vez lo dije ante un grupo y se sorprendieron mucho”, agregó.

“Dije: ‘Si la vida me quiere llevar hoy, que me lleve. Porque realmente he hecho todo lo que he querido, no hay nada en que me haya restringido o no haya alcanzado un sueño. He hecho todo, no solo en lo profesional, sino personalmente también. Me he enamorado, he estado cerca de mis padres, he participado en fiestas, recitales, he sido realmente muy feliz"”, siguió.

“Pero ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible”, concluyó.

Por otro lado, la lectora de noticias aseguró que actualmente atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida.

“Siento que estoy en un momento trascendental de mi vida. No voy a dictar cátedra respecto de que lo anterior no lo era y que esto es realmente la vida para lo cual fuimos llamadas, porque no lo pienso ni lo siento tampoco”, expuso.

“Durante muchos años defendí personalmente la idea, no ante nadie ni menos públicamente, de no querer tener hijos. Y lo sostengo: no todas las mujeres están llamadas a ser madres. No querer tener hijos es muy legítimo. En lo personal, y ya pasado este proceso, solo puedo decir que no habría sido bueno perderme esta experiencia. Tenía que vivirla, que experimentarla, que gozarla y sufrirla”, concluyó.

Hay que señalar que el pequeño Borja nació el pasado 1 de febrero, hecho que fue celebrado incluso en Canal 13.