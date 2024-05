El reconocido actor británico Bernard Hill, conocido por sus roles en \'Titanic\' y \'The Lord of the Rings\', falleció a los 79 años, según informó su representante, Lou Coulson, a la BBC.

Hill interpretó al capitán Edward Smith en ‘Titanic’, película ganadora de 11 premios Óscar en 1997, y al rey Théoden en la trilogía de ‘The Lord of the Rings’.

Es el único actor en haber aparecido en dos películas que han ganado once Óscar cada una, ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’ y ‘Titanic’.

Destacó también como Yosser Hughes en “Boys from the Blackstuff” en los años 80.

Trayectoria de Bernard Hill

Nacido en Blackley, Inglaterra, en 1944, creció en una familia católica de mineros y se inclinó desde joven por el arte dramático, estudiando en la Escuela Politécnica de Drama de Manchester. Estaba casado con la actriz Marianna Hill.

Además, interpretó al sargento Putnam en ‘Gandhi’ (1982) y tuvo roles secundarios en programas dramáticos británicos como ‘I, Claudius’ (1976).

En la adaptación de la BBC de ‘Wolf Hall’, fue Thomas Howard, tercer duque de Norfolk.

La actriz Barbara Dickson, quien trabajó con él en un musical basado en los Beatles, lo describió como un “actor maravilloso”.

La directora de BBC Drama, Lindsay Salt, dijo que Hill “abrió un camino en la pantalla” y que su carrera llena de papeles icónicos es un testimonio de su talento.