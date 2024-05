El noruego Erling Haaland fue absoluto protagonista, con cuatro goles, en la goleada del Manchester City por 5-1 sobre el Wolverhampton por la fecha 36 de la Premier League 2023-24.

El ‘Androide’ no solo dejo su estela goleadora, que lo consolida como el máximo artillero de la temporada en la serie de honor inglesa (25 tantos), sino que también un particular momento en la recta final de la brega.

A ocho minutos para el pitazo final, Pep Guardiola decidió reemplazar a Haaland por el argentino Julián Álvarez. Una determinación que no gustó nada en el noruego de 23 años.

El atacante abrió inmediatamente los brazos pidiendo explicaciones y hasta se le pudo leer algún insulto en inglés en los labios.

Tras el encuentro, Guardiola indicó sobre la reacción de su goleador que “está un poco frustrado, pero lo entiendo. Estaba frustrado con el árbitro. Con los balones largos a veces lo empujan y lo jalan. Sí, es así”.

En tanto, Haaland le bajó el perfil al asunto: “Tengo un entrenador que me empuja y mira a los jugadores que me rodean. Sin ellos no sería posible. No fue nada de eso (el enojo). Estaba feliz y Julian (Álvarez) anotó, así que fue realmente lindo”.

El City llegó a los 82 puntos y es segundo en la recta final de la Premier a una unidad del líder Arsenal. Sin embargo, los ‘Ciudadanos’ tienen un partido menos.

