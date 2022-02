La mañana de este martes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas definió su lista definitiva de producciones que competirán por el premio Oscar este 2022.

Quienes fueron los encargados de dar la lista de nominados fueron la actriz Tracee Ellis Ross y el actor y comediante Leslie Jordan.

Los premios, que serán entregados el 27 de marzo de este año, comenzaron a dar su nómina pasadas las 10 de la mañana, donde comenzaron directamente con la categoría mejor actriz de soporte donde competirán Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (West Side Story), Judy Dench (Belfast), Kristen Dunst (The Power of the Dog) y Aunjanue Ellis (King Richard).

Los nominados a los premios Oscar son:

Mejor Diseño en Vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Mejor Sonido

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of The Dog

West Side Story

Banda Sonora Original

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of The Dog

Guión Adaptado

Coda

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power Of The Dog

Seguiremos actualizando la lista de nominados…