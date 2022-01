El actor francés Gaspard Ulliel, uno de los personajes de la próxima serie de Marvel Moon Knight, murió este miércoles tras un accidente de esquí en los Alpes a los 37 años, según confirman medios estadounidenses.

De acuerdo a lo consignado por la revista Variety, el actor estaba esquiando en la región de Saboya cuando chocó con otro deportista en una intersección, sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave.

“Víctima de un accidente de esquí, ha muerto Gaspard Ulliel”, indicó un corto comunicado enviado por el agente del intérprete a diferentes medios.

El intérprete estaba esquiando en una pista azul, nombre que reciben los caminos de nivel bajo o medio. Según consignó Agencia EFE, la Fiscalía de Albertville confirmó que se está investigando el hecho para aclarar qué pasó en el accidente.

Una juventud estelar

Ulliel es conocido por participar en películas como Hannibal Rising, Saint Laurent, It’s Only The End Of The World, A Very Long Engagement, entre otras.

El intérprete recibió el César al mejor actor revelación con 21 años por su interpretación en la cinta francesa A Very Long Engagement a inicios de los 2000 y en 2017 volvió a ser reconocido con el César a mejor actor por su papel en la película del canadiense Xavier Dolan, It’s Only The End Of The World.

En Hannibal Rising, por su parte, interpretó al asesino Hannibal Lecter en sus años de juventud, previamente encarnado en la trilogía de los años 90 por Anthony Hopkins.

Recientemente había sido fichado por Marvel para participar en la esperada serie Moon Knight, donde también participan junto a Oscar Isaac y Ethan Hawke.

En la ficción, Ulliel sería Midnight Man, un personaje conocido en los cómics por robar grandes obras de arte y joyas puntualmente a la medianoche.