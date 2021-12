Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha arrasado con la taquilla mundial de una forma que no se veía desde antes de la pandemia, dando un gran respiro a los cines en crisis.

Desde su estreno, el miércoles pasado, a la fecha ha recaudado en total 587,2 millones de dólares a nivel global, de acuerdo al portal de cifras BoxOfficeMojo.

Esta cifra es extraordinaria si consideramos los bajos números de todo el resto de los estrenos del 2021. Y es que, solamente con unos pocos días, ya se ha convertido en la sexta película que más ha recaudado este año.

El primer lugar pertenece a la película de guerra china La batalla en el lago Changjin (The Battle at Lake Changjin) con 902,5 millones de dólares, una cifra que el Hombre Araña podría alcanzar con facilidad.

Cerca de la mitad de la taquilla de Spider-Man: No Way Home fue lograba en Estados Unidos y Canadá, con 253 millones de dólares, mientras que el resto del mundo totalizó 334,2 millones.

De esta forma, Spider-Man marca récords: con sus 587,2 millones de dólares, se ha convertido en la tercera película en la historia que más dinero ha recaudado en cines en un sólo fin de semana, algo impresionante si consideramos que seguimos en pandemia y con restricciones por aforo, según la revista estadounidense Variety.

Además, ninguna otra película había logrado ganar más de 100 millones de dólares en un sólo fin de semana en EEUU y Canadá durante esta pandemia. Anteriormente, el mejor debut era Venom: Let There Be Carnage, que logró US$90 millones en ese mismo período y zona.

Por otra parte, muchos han comparado este estreno con la euforia generada por Avengers: Endgame. En comparación, ese filme recaudó 357 millones de dólares en su primer fin de semana en EEUU Y Canadá, en abril de 2018, pero esa era una época libre de pandemia.