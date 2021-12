La película Spider-Man No Way Home dejó al menos siete momentos inolvidables y sentó las bases para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ojo, esta nota contiene spoilers.

El miércoles recién pasado la espera por fin llegó a su fin y se estrenó una de las películas más esperadas del año. Hablamos de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega individual del superhéroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Lograr ver la cinta durante esta primera semana de su debut fue toda una odisea, pues las primeras funciones y mejores asientos se agotaron rápidamente, por lo que muchos fanáticos establecieron un pacto tácito en las redes sociales para no “spoilear” a quienes aún no logran un puesto en las salas de cine.

Sumándonos a esa cruzada, aguantamos esta nota por varios días, pero ya es hora de recopilar y procesar los 5 momentos más impactantes que nos dejó esta entrega que marca fuertemente la continuación del UCM y que fue valorada positivamente por la crítica tanto en Rotten Tomatoes como FilmAffinity.

ALERTA SPOILER: A partir de ahora se revelarán detalles importantes de la trama. Si no has visto Spider-Man: No Way Home te recomendamos volver más tarde.

1. El cameo de Daredevil

En una de las primeras escenas de la cinta, vemos a Peter Parker (Tom Holland) junto a su tía May (Marissa Tomei) y Happy Hogan (John Favreau) conversando con un abogado tras la situación que enfrenta al ser acusado de la muerte de misterio y revelarse su identidad.

Ese abogado es no vidente y es nada menos que Matt Murdock, el hombre tras el famoso justiciero de los cómics Daredevil. Pero eso no es lo más celebrado por los fans, sino que además el actor que lo interpreta es Charlie Cox, el Daredevil de la serie de Netflix.

Aunque sólo aparece en una escena, da algunas luces de sus habilidades al atajar con precisión un ladrillo arrojado a la ventana de Peter Parker.

Este pequeño momento marca una posible introducción del personaje al MCU.

2. Convención de súpervillanos

Esto ya se sabía, pero no por eso es menos emocionante. Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Duende Verde (Willem Dafoe), Hombre de Arena (Thomas Haden Church) y Lagarto (Rhys Ifans), los villanos de las dos sagas anteriores de Spider-Man aterrizan en esta película e interpretados por los actores originales.

3. La muerte de tía May

Uno de los momentos más duros e inesperados de la cinta fue la muerte de la tía y tutora de Peter, May Parker, quien pierde la vida tratando de ayudar a su sobrino a detener al Duende Verde.

Antes de fallecer, la querida tía May alcanza a hablar con Peter y decirle la clásica frase: “Un gran poder conlleva una responsabilidad”. Desgarrador.

4. El encuentro de los tres Spider-Man

Los fanáticos vieron cumplido su anhelo de ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, juntos en la pantalla.

En medio del caos de un hechizo fallido que abrió la entradas a otros universos, el Peter Parker del MCU se encuentra con sus otras dos versiones formando un equipo de lujo.

Una de las partes más emotiva fue cuando los viejos Peter Parker le dicen a su variante más joven que ellos también perdieron a personas importantes en su vida y que siente culpa por ello. El Peter de Maguire recuerda la muerte del tío Ben y el de Garfield el deceso de su novia Gwen Stacy, esto con el fin de hacerle entender a su par que entienden su sentir por la muerte de la tía May y que la venganza no lo hará sentir mejor ni devolverá a su ser querido.

5. La profunda soledad de Peter Parker

A Peter Parker no le tocó perder sólo a la Tía May en esta cinta. Para detener el hechizo fallido y evitar que las fronteras del Multiverso se rompieran definitivamente, el joven superhéroe decide revertir la situación sacrificando su relación con todos sus seres queridos y pide a Doctor Strange que rehaga el encantamiento oficial en el que todo el mundo, sin excepción, olvidará la identidad de Spider-Man.

Y así sucede, las cosas vuelven a estar en orden, pero ni MJ (Zendaya), ni Ned (Jacob Batalon), ni Happy, ni nadie lo recuerda.

6. Escena post crédito 1: ¿Se viene Spider-Man y Venom?

Las escenas postcréditos de la cinta también marcan hitos importantes. En la primera vemos a Eddie Brook (Tom Hardy), el periodista portador de Venom, en un bar tras viajar entre universos. No obstante, luego lo vemos desaparecer seguramente tras el hechizo de Doctor Strange que puso las cosas en orden.

No obstante, vemos que parte del tejido de Venom se queda, lo que deja la puerta abierta a que el simbionte se introduzca en el MCU.

7. El Doctor Strange malvado

La segunda escena post-créditos es un teaser de la próxima película de Doctor Strange (El Multiverso de la Locura), y no sólo vemos a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y a Doctor Strange siendo considerado una amenaza tras los acontecimientos de Spider-Man: No way home, si no que también pudimos observar brevemente a la versión malvada del hechicero ya presentada en la serie animada What If…?