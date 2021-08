En la serie Falcon y el Soldado de Invierno, Samuel “Sam” Wilson o Falcon, interpretado por el actor Anthony Mackie, se convirtió en el nuevo Capitán América.

Falcon y el Soldado de Invierno (viene un spoiler) fue emitida por el servicio de streaming Disney+ entre marzo y abril de este año, contando con 6 episodios, el último de los cuales muestra a Mackie como Capitán América.

Ahora, su futuro bajo este alter ego estaría asegurado, informa el prestigioso portal estadounidense Deadline, conocido por revelar noticias exclusivas sobre Marvel, pues el actor ya habría firmado su nuevo contrato.

Según reporta, el nuevo proyecto de Mackie sería una película de Capitán América 4, pero aún se desconoce si Sebastian Stan, que personificaba a James “Bucky” Barnes/Soldado de Invierno, volverá en esta ocasión.

Recordemos que Stan interpretó a Bucky en las anteriores tres entregas de Capitán América, junto a Chris Evans como Steve Rogers.

Deadline añade que Malcolm Spellman, creador y guionista de The Falcon and the Winter Soldier, también regresará para escribir la nueva historia.