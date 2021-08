Ya es parte del catálogo de Netflix la trilogía de películas Fear Street, las que están basadas en los libros de Robert Lawrence Stine, el mismo que inspiró a la popular serie Escalofríos en la década de 1990.

La trama de Fear Street parte en 1994, cuando un grupo de adolescentes descubre que un siniestro secreto persigue al pueblo de Shadyside y que ellos pueden ser las próximas víctimas de este terror, que lleva tres siglos desatado.

Sumado a ello, una relación lésbica, que se mantiene en secreto por la cultura de la época, toma posición central en el desarrollo de la historia y parte de las decisiones que toman los involucrados.

El elenco, en su mayoría talento joven, cuenta con la participación de Maya Hawke y Sadie Sink, Robin y Max Buckley en Stranger Things, respectivamente.

BioBioChile conversó recientemente con cuatro protagonistas de Fear Street, Olivia Scott Welch, Emily Rudd, Kiana Madeira y Ryan Simpkins, desde si les gusta el género de terror hasta si pudieron conocer algún spoiler (o no) de lo nuevo de Stranger Things.

Lee acá el diálogo.

¿Son fans del género de terror?

Olivia: Soy una gran, gran, gran, gran fan del terror. Soy una fan de toda la vida del terror. La primera película que vi en el cine fue Blade. Mis papás me llevaron cuando era muy pequeña.

Kiana: ¿Tus papás eran fanáticos entonces?

O: Sí, diría que sí. Son como fans del cine en general, no específicamente de las películas de terror pero aman todas las películas.

Ryan: Me encanta el horror. El mejor octubre de mi vida, Olivia y yo compramos entradas para varias películas de terror en diferentes cines de Los Ángeles y todas las noches salíamos a ver películas.

O: Era como cada viernes a medianoche salir a ver una película de miedo.

R: Era muy divertido

O: Era muy divertido

R: Me encanta el terror, gran fan.

¿Estudiaron a algún actor o alguna interpretación las influenció mientras se preparaban para este trabajo en particular?

R: Mi personaje es como un proto punk en los 70, así que estudié… me gusta ver a actores interpretando personajes específicos para hacer como un collage humano para mí, pero no pude encontrar buenas referencias para Alice. Así que estudié muchas presentaciones de Joan Jett y de Debbie Harry. No sus entrevistas, pero sí ver cómo actuarían o se moverían para entender qué impresión querría dar una adolescente que admira a estas personas durante este periodo.

No quiero abrir traumas o heridas, pero ¿alguien puede compartir alguna experiencia particularmente terrorífica que haya vivido?

Emily: Estoy intentando pensar en… algo que pasó que fue cómo traumático y oscuro pero de una manera media triste. Hablé de esto hace poco: tenía un sueño recurrente cuando era más joven donde estaba en la cocina, mi mamá me estaba haciendo un emparedado y luego aparece mi hermano que le parte la cabeza con un hacha y ella cae. Pasaba noche, tras noche, tras noche hasta que lo escribí, lo rompí, lo boté y desapareció.

O: ¿Odiabas a Dan (su hermano)?

E: Dudaba de él, dudaba de mi hermano. Fue por tanto que decía: ¿Dan, qué mierda estás haciendo? ¿Por qué lo harías?

R: Mi hermano chico (Ty Simpkins) fue el niñito espeluznante de La noche del Demonio: duerme con los ojos abiertos y balbucea en el sueño. Y compartimos dormitorio después que la película salió. Es una película, lo sabía, mientras la rodábamos nos divertíamos, pero al tiempo después dije “esto es terrible, es un niño horrible”.

Las películas están basadas en los famosos libros de Robert L. Stein, que también inspiraron la serie Goosebumps. ¿Qué pueden esperar los fans de los libros y la serie de estas películas que ahora Netflix está lanzando a una generación diferente?

K: Siento que los fans definitivamente pueden esperar el mismo mundo imaginativo y muy creativo que él ha creado en los libros y en la serie. Nuestras películas son eso. Lo que las hace diferentes, que me encanta, es que no son solo de terror. Como hablábamos antes tienen algo de comedia, mucho corazón y el amor es el centro de la historia. Con Dina y Sam, la trilogía está basada en un amor homosexual. Nunca vemos eso y pienso que es importante y diferente. Además, Shadyside, el pueblo donde se desarrollan las películas, está centrado en personajes que normalmente serían considerados como “otros” o puestos en categorías y que tradicionalmente no sobrevivirían la primera parte de películas de terror que hemos visto en el pasado.

Estas películas destacan eso: puedes ser el héroe de tu propia historia y estamos apoyando a estos personajes que son forasteros e inadaptados sociales. Pienso que es diferente, especial, refrescante.

Trabajaron con algunas estrellas de Stranger Things. ¿Supieron algún spoiler, me pueden contar algo?

Todas: ¡No!

K: Pero son espectaculares en estas películas, así que pienso que los fans amarán verlas porque son increíbles.

O: Y son diferentes.

R: Son diferentes.