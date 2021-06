La espera terminó. Este martes 29 de junio HBO MAX aterrizará en Chile y en el resto de América Latina, sumándose así a la competitiva lucha de los streaming en la zona.

Pero ¿cuánto costará suscribirse?

El servicio contará con una prueba gratis por 7 días, además de una “zona de degustación” donde los usuarios podrán disfrutar algunas series y documentales, sin costo alguno.

Además se eso, contará con dos planes diferentes. El primero de ellos es un plan Estándar que proporciona acceso a 3 usuarios en simultáneo y 5 perfiles personalizados.

Los usuarios también podrán descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de $6.900 al mes.

El plan MóviL, en tanto, ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de $4.900 al mes.

Gratis

Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses podrán optar a un descuento de hasta el 30%.

Cabe destacar que el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado, por lo que los actuales usuarios recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max.

En tanto, aquellos usuarios que tengan una suscripción lineal a HBO a través de VTR (Chile), tendrán acceso a la plataforma sin costo alguno.

¿Qué producciones ofrecerá?

Junto al estreno de la plataforma, también debutarán en Chile esperadas producciones como Friends: the reunión; Wonder Woman 1984; Zack Snyder’s Justice League, En El Barrio, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías Negro y Godzilla vs Kong, entre otras.

La plataforma también ofrecerá películas de Warner Bros. sin costo adicional tan sólo 35 días después de haber debutado en las salas de cine en América Latina. Entre ellas se encuentra Space Jam: una nueva era; Escuadrón Suicida 2 y Dune.

Entre las franquicias disponibles desde mañana se encontrará algunas como Harry Potter, El Señor de los anillos y Matrix.

En cuanto a las series, se podrán encontrar clásicos como Friends, The Big Bang Theory, Los Sopranos, Game of Thrones y Sex and the city.

Asimismo también existirán estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco The Flight Attendant; así como los revivals de Sex and the City: Just like that y Gossip Girl.

Y para los más chicos tendrá títulos de marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network con contenido como Hora de Aventura: Tierras Lejanas, Los Jóvenes Titanes en AccióN, Las Chicas Superpoderosas y Looney Tunes Cartoons, entre muchas máS.