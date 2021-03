Tras las nominaciones a los premios Óscar, este martes se dieron a conocer los candidatos a los premios Razzie, que destaca lo peor del cine en el último año.

Desde la peor película a peor director, la “premiación” se realiza un día antes de la entrega de los Óscar, por lo que este año será el 24 abril.

En esta oportunidad fue la película polaca 365 días la que encabeza la lista, seguida por Dolittle de Robert Downey Jr.

A ellas les sigue Fantasy Island, Music, Hillbilly Elegy e incluso Wonder Woman 1984.

Un dato curioso. Glenn Close, quien fue nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Óscar por su trabajo en Hillbilly Elegy, también es candidata como Peor Actriz de reparto por el mismo rol.

Revisa aquí la lista:

Peor película:

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Peor actor:

Robert Downey, Jr.- Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

Peor actriz:

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted y Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II y The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

Peor actriz de reparto:

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Peor actor de reparto:

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (como él mismo) – Borat, Subsequent Moviefilm

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill y Survive the Night

Peor pareja:

Maria Bakalova & Rudy Giuliani – Borat Subsequent

Robert Downey Jr. & su poco convincente acento “galés” – Doolittle

Harrison Ford & su “perro” digital de apariencia totalmente falsa– Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler & Su voz chillona y tonta – Hubie Halloween

Peor director:

Charles Band – Las tres películas de “Barbie & Kendra”

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

Peor guion:

365 Days

Las tres películas de Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Peor remake, secuela o copia:

365 Days (Remake polaco / copia de Cincuenta sombras de Grey)

Dolittle (Remake)

Fantasy Island (Remake/”Re-Imagining”)

Hubie Halloween (Remake/ copia Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (Secuela)