El reconocido animador chileno Mario Kreutzberger, más conocido como “Don Francisco”, expresó su profunda molestia tras una reciente experiencia en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. A través de una carta publicada este sábado en El Mercurio, criticó duramente las condiciones del terminal aéreo, donde aseguró que no se estaría cumpliendo con las necesidades básicas de aquellas personas con movilidad reducida que transitan por el lugar.

En su carta, Kreutzberger califica al Aeropuerto como “discapacitado”, apuntando a una alarmante desconexión entre la modernización de la infraestructura y el rezago en los servicios de asistencia para quienes requieren apoyo. En ese sentido, el llamado del animador es a que las autoridades responsables tomen las medidas necesarias para mejorar la situación, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, y el Ministerio de Salud.

Recordemos que esta no es la primera vez que Don Francisco arremete contra el Aeropuerto. En abril de 2023 ya se había referido al tema de la movilidad reducida, y agosto del mismo año aludió al escaso cuidado que habrían tenido los baños del terminal aéreo.

Puedes revisar la carta completa a continuación, publicada también por Emol:

Me duele decirlo, pero el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile está “discapacitado”. Como ya he señalado en varias ocasiones, mientras los aeropuertos se hacen cada vez más grandes, los servicios de apoyo para personas con discapacidad no han avanzado a la par. Con más viajeros cada año y un número creciente de personas mayores que requieren asistencia, las instalaciones de nuestro principal terminal aéreo no se han adaptado adecuadamente a una nueva realidad.

Hace algunos días, llegué al aeropuerto con una persona que tiene dificultades motoras. Aunque agradezco que me hayan esperado con una silla de ruedas, debo señalar que si alguien con discapacidad necesita este servicio, debe caminar tres cuadras desde la puerta principal hasta el lugar donde debieran entregarle la silla. Como imaginarán, esto es absolutamente absurdo.

En nuestro caso, cuando intentamos avanzar con la silla, una de las ruedas estaba rota y no funcionaba. Personas allegadas al servicio me informaron que un alto porcentaje de las sillas está en mal estado o fuera de circulación. Al preguntar al joven que la manejaba sobre su entrenamiento para dar este servicio, me contestó que no tenía ninguno. Le pregunté por curiosidad, qué haría si tuviera que bajar una cuneta que no tuviera rebaje especial para estos vehículos, y me dio una respuesta que, por mi experiencia, hubiera causado que la persona se cayera peligrosamente de la silla de ruedas.

En el camino a la puerta de embarque, me encontré con varias personas mayores avanzando con mucha dificultad. Una de ellas me comentó que había caminado más de 25 minutos, y según me señalan, esto sucede con frecuencia. El aeropuerto tiene muy pocos carros eléctricos, y los que hay son insuficientes para las necesidades actuales. Lo malo, para nosotros los pasajeros, es que las líneas áreas no se hacen responsables de este servicio, y al reclamar, señalan que es algo que corresponde a los encargados del terminal aéreo.

El aeropuerto es propiedad del Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, y es operado por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. Creo entonces que es hora de que todos ellos, incluido el Ministerio de Salud, se sienten en una mesa y se hagan cargo del tema.

Cada año, más de 25 millones de pasajeros pasan por este aeropuerto. En Chile, el 17% de la población de 2 años y más vive con algún tipo de discapacidad, y la Organización Mundial de la Salud estima que, aproximadamente, el 1% de la población del mundo necesita una silla de ruedas. Y a estas cifras sumemos que Naciones Unidas estima que la población mayor de 65 años se duplicará en las próximas décadas, llegando a más del 16% en 2050. Estas estadísticas son claras y no podemos seguir ignorándolas.

Los pasajeros con discapacidad y los mayores merecen un trato digno y eficiente.

Necesitamos que el aeropuerto sea accesible para todos.

Mario Kreutzberger B.