En abril pasado, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco,escribió una carta donde expuso los problemas que enfrentaba las personas con movilidad reducida en el aeropuerto de Santiago.

Justo después, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), implementó un nuevo plan para mejorar el acceso que permitió sumar 250 sillas de ruedas, entre otras mejoras.

Así, el animador no dejo títere sin cabeza, “uno llega al mesón de la línea aérea y le señala a quien lo atienda que pidió una silla de ruedas para recorrer los 3.500 pasos. Buscan en el sistema y le confirman que efectivamente está hecha la petición, pero que tendrá que ir a otro sector del aeropuerto a recogerla“.

Por lo mismo, el octogenario animador tuvo algunas palabras sobre el recinto conocido como Nuevo Pudahuel.

Las palabras de Don Francisco

Ahora bien, durante su participación en el programa “45 minutos con”, Mario Kreutzberger,admitió que el aeropuerto debe seguir mejorando su servicio.

De esta forma, el conductor “he pensado en escribir una segunda carta, no he comenzado todavía, pero la haré. Y con la siguiente premisa: ‘Quiero expresar mis felicitaciones al aeropuerto, pero no tanto’”, indicó en el espacio de MegaPlus.

A continuación, el animador de la Teletón, mencionó su disgusto con los baños del recinto. “Me percaté de que en los baños no había papel higiénico, ni para las manos ni para el water, solo dispensadores vacíos”, expresó Kreutzberger.

Y se explayó agregando que “estaba todo sucio. En ese momento, volví a sentirme en el tercer mundo. Es importante que los baños sean prioridad, ya que demuestran un poco lo que es realmente el país, íbamos tan bien”, remató.